"التمثيلية المصرية" تكشف عن الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

كشفت مسؤولة الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية المصرية الممثلة نهال عنبر تطورات الحالة الصحية للفنانين الزوجين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مؤكدة أن وضعهما مستقر إلى حد كبير، واستدركت: «لكنهما لم يتجاوزا مرحلة الخطر بشكل كامل، إثر إصابتهما بفيروس كورونا قبل قرابة الشهر». ووفق وسائل إعلام مصرية الاثنين، وأكدت عنبر أن الثنائي ما زال يصارع الفايروس، ويتلقيان البروتوكول العلاجي الخاص بكوفيد-19، ولا يزالان بحاجة إلى البقاء على أجهزة التنفس الصناعي. بدوره أكد الطبيب المعالج أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات حالتهما إلا من خلال النتائج السلبية للمسحات المنتظر إجراؤها في الوقت المناسب، إلا أن المشكلة الرئيسية ستظل في الآثار الجانبية التي سيخلفها الفيروس.

وتضاربت أقوال المصادر المقربة من الفنانين، إذ قال البعض إن سمير غانم وضع أخيراً على جهاز تنفس صناعي أملا في إعادته للتحسن مجدداً بسبب تدهور وضعه الصحي خصوصاً أنه يعاني من مشكلات في الكلى، بينما لا تزال دلال تصارع المرض داخل العناية المركزة وبالفعل غادرت جهاز التنفس الصناعي لعدم حاجتها إليه.