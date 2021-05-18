ابتكار جهاز محمول لمحاربة التوتر والإجهاد

أعلنت شركة Apollo Neuro عن ابتكارها جهازاً جديداً يمكن تثبيته على المعصم أو الكاحل بواسطة حزام مرن، تم تطويره بتعاون مجموعة من العلماء وأطباء الأعصاب، وهو آمن صحيا كونه يساعد المستخدم على محاربة التوتر دون استعمال أية أدوية قد تترك آثارا جانبية على الجسم".

ووفقاً للخبراء في الشركة فإن الجهاز المحمول الجديد يساعد الناس على محاربة التوتر.

وقالت الشركة على موقعها عبر الإنترنت "تخاطب اهتزازات أبولو الصامتة والمهدئة جهازك العصبي ، وتخبرك بأنك آمن ومسيطر.. بدلا من تتبع صحتك يساعدك هذا الجهاز على تحسينها كونه يقوي جهازك العصبي اللاإرادي ويعيد توازنه ويقلل من معدلات التقلب في نبضات القلب ما يساعد على بناء القدرة لمحاربة الإجهاد".

والمميز في الجهاز وفقا للخبراء في الشركة هو إمكانية استعماله داخل المنزل وخارجه وفي أوقات العمل، دون الحاجة للتوقف عن ممارسة النشاط الذي يقوم به المستخدم أثناء استعمال الجهاز، كما يمكن التحكم بالجهاز عبر تطبيق في الهواتف لضبطه ليعمل لفترات محددة تناسب أوقات العمل أو أوقات الاسترخاء والنوم.