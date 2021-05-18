أمور يجب مراعاتها قبل شراء هاتف لطفلك

في عصرنا الحالي أصبح الكثير من الأطفال يمتلكون هواتف ذكية، لذلك أصبح من الضروري معرفة إمكانيات الهاتف المحمول الذي سوف تشتريه لطفلك أو طفلتك لأول مرة.

ويجب على الأب والأم، أو أحدهما على الأقل، أن يكون ملماً بأنواع أجهزة المحمول وإمكانياتها، وما يتناسب مع عمر الطفل ومتطلباته في هذه المرحلة.

ونشر موقع (مامز) الأميركي تقريراً تحدث فيه عما يجب مراعاته عند اختيار هاتف محمول للأطفال.

وجاء في التقرير أنه يجب أن تُفكر في الجوانب المحددة للهاتف الأكثر أهمية بالنسبة لك ولطفلك والتفصيلات التي قد تكون لديك من حيث التصميم والمميزات.

وأضاف التقرير أنه يسهل على الأطفال حمل الهواتف الصغيرة واستخدامها، ولكن قد يرغب الأطفال الأكبر سنًا في هاتف أكبر قليلاً إذا كانوا يستخدمونه للقراءة أو لأشياء أخرى.

وتحدث التقرير عن أشياء أساسية يجب أن يأخذها الوالدان بعين الاعتبار عند الشروع فى شراء هاتف محمول لصغارهم، أهمها كاميرا المحمول والبطارية وعمرها الافتراضي وهل ستتحمل استخدام الطفل أم ستحتاج إلى شحن مستمر؟

بالإضافة إلى تطبيقات المراقبة الأبوية والتتبع التي ستمنح للوالدين إمكانية تنقية صفحات الويب التي سوف يستخدمها الطفل عن طريق هاتفه الجديد، كما أن حجم الشاشة المناسب للطفل من الأمور الهامة التى يجب مراعاتها عند شراء الهاتف له لأول مرة، وأخيراً أن يكون سهل الاستخدام بالنسبة للطفل.