الملقحون والسلالة الهندية.. دراسة حديثة تبشر

اظهرت دراسة هندية فعالية اللقاحات المضادة لفايروس كورونا بنسبة 97% ضد الإصابة بالمتحور الهندي.

وشملت الدراسة 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بالمتحور، تلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا.

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ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، يقول قائد الدراسة أنوبام سيبال: «تأكدنا أن 97.38% من المطعمين محصنون من العدوى وأن معدل دخولهم المستشفى بلغ 0.06% فقط».

وعلق لراديو «تايمر» أستاذ الطب بجامعة أكسفورد جون بيل: «النتائج حتى الآن واعدة.. المتحور الهندي يخضع للقاح مثل الآخرين». أما وزير الصحة البريطاني مات هانكوك فيقول: «بيانات جامعة أكسفورد المبكرة تؤكد أن اللقاحات الحالية تعمل بشكل فعال ضد المتحور الهندي ما يبشر بالخير».