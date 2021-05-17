السفر 101

مَن درس في الجامعات يعرف أنّ الرّقم (101) يعني الأساس في أيّ مادّة دراسيّة، وعادة يكون البدء به للدّلالة على أنّ المادّة (أوليّة وأساسيّة)، وهنا أتحدّث عن بدهيّات قد تجعل من سافر سابقاً يراها مملّة ومكرّرة؛ فمقال اليوم مخصّص لمن لم يسافر، أو لمن كان قليل السّفر. فإذا كنت خبيراً متمكِّناً محنَّكاً فاهماً في كلّ أمور السّياحة، فلا تكمل قراءة مقالتي اليوم.

البداية الأساسيّة هي التّخطيط والإعداد والتّجهيز لرحلتك قبل خوضها؛ حتّى لا تواجه ما يُعكّر مزاجك، ويُفسد عليك رحلتك. عند تحديد الوجهة احرص على معرفة ما يناسبك، واستعدّ بمعرفة المناخ؛ فهذا يساعدك على اختيار نوعيّة الملابس والمستلزمات الّتي سترافقك في رحلتك؛ وحتّى لا تتكلّف في حمل الكثير ممّا لا تحتاج إليه.

أعطِ نفسك دائماً متّسعاً من الوقت، وحاول أن تصل إلى المطار مبكّراً قبل الرّحلة؛ فالملل من الانتظار خير لك من الهرولة وأنت متأخّر.

الحجز المسبق– خاصّة في فصل الصّيف- أمر مهمّ جدّاً، سيغنيك عن مفاجآت غير محمودة العواقب. واحرص على القراءة قليلاً عن المكان الّذي ستسكن فيه، وحاول أن تختار سكنك قريباً، ممّا قد تحتاج إليه من مطاعم وصيدليّات... ولا تبتعد عن وسط المدينة خاصّة في سفراتك الأولى.

اقرأ عن عادات البلد الّذي ستزوره، واتقن بعض الكلمات، ولا تظهر لمن حولك أنّك (جديد)؛ حتّى لا تُستغَلَّ. احرص على اختيار النّوع المناسب لك من خطوط الهواتف؛ فرحلة بدون إنترنت هي رحلة ناقصة. فاحرص على أن تتلفّت في المطار باحثاً عن رقم هاتف فور وصولك، ولا تحوّل العملة في المطار إلّا ما قد تحتاج إليه لفترة محدودة. لا تتظارف مع موظّف الجوازات، واحرص على الإجابات المباشرة والجديّة في التّعامل في هذا المكان الرّسمي، ولا تركب سيّارة أجرة غير رسميّة لتوفير بعض المال.

وجدت ذات مرة في إحدى الصّحف وسماً عن أخطاء المسافرين شارك فيه العديد من المسافرين، وذكروا بعض الأمور الّتي تمنّوا عدم حدوثها، أو امتلاك القدرة على تغييرها. كان من الطّريف منها أن أحدهم تمنّى لو انتبه لإغلاق كريم الحلاقة جيّداً، فعندما وصل الفندق لم يجد ما يرتديه؛ لأنّ كلّ ملابسه اتّسخت بكريم الحلاقة. وشخص آخر ندم على ثقته في التقاط زوجته للصّور، وتمنّى لو استطاع الرّجوع لنفس المنطقة وأخذ صور جديدة. فاحرص على ألّا تصطحب زوجتك معك إذا كانت لا تجيد التّصوير( أنا أمزح طبعاً). ومن المهمّ جداً حفظ وثائقك وأموالك من دون إهمال تحسّباً لأيّ ظروف.

ختاماً، كانت هذه بعض النّصائح المباشرة للمسافرين، وهناك المزيد، ولكنّها بداية لمن أراد السّفر والاستمتاع، خصوصاً لمن كانت هذه رحلته الأولى. عموماً أتمنّى لكم دوماً رحلات سعيدة وهانئة بعيداً عن أيّ منغّصات.