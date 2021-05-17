جدل حول أغنية قبرص في «يوروفيجن»

نيقوسيا (أ ف ب)

احتدم الجدل في قبرص حول أغنية «إل ديابلو» التي تعني «الشيطان»، والتي تشارك بها الجزيرة في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية وتؤديها المغنية اليونانية إيلينا تسانغرينو.. وتجمع محتجون أمام مبنى التلفزيون في نيقوسيا ودعوا إلى سحب الأغنية من المسابقة.

وترى الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية، أن الأغنية تتضمن دعوة لـ«الاستسلام للشيطان».. فيما تؤكد الحكومة أن لا علاقة للأغنية بالشيطان، وتشدد على حماية حرية التعبير.. أما المغنية إيلينا، فقالت إن الأغنية ترمز إلى «علاقة سيئة مع شخص ما، ولا تتعلق بالشيطان».