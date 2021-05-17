تعرف على أول نصيحة من ملكة جمال الكون 2021

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، صنعت المكسيكية أندريا ميزا، صاحبة 26 عاما التاريخ حيث أصبحت ثالث امرأة مكسيكية تتوج باللقب .

وإلى جانب كونها عارضة أزياء، أندريا ميزا هي أيضًا مهندسة برمجيات حيث تخرجت من جامعة تشيهواهوا المستقلة في عام 2017، وفقا لشبكة cnn.

وفي أول تصريح لها بعد تتويجها باللقب، كتبت المكسيكية أندريا ميزا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بالنسبة لي يكمن الجمال في روحنا وفي قلوبنا وفي القيم التي نتعامل بها مع أنفسنا.. لا تسمح أبدًا لأحد أن يخبرك أنه ليس لديك قيمة".

وقالت ميزا، في بيان صحفي صادر عن منظمة ملكة جمال الكون: "يشرفني أنه تم اختياري من بين 73 امرأة رائعة أخرى وقفت معهن الليلة". "إنه حلم أصبح حقيقة أن ترتدي تاج ملكة جمال الكون ، وآمل أن أخدم العالم من خلال دعوتي للمساواة في العام المقبل وما بعده بحسب «اليوم السابع».

وفي بيانها الأخير خلال المسابقة، تحدثت ميزا عن معايير الجمال، حيث قالت: "نحن نعيش في مجتمع أصبح أكثر وأكثر تقدمًا، ومع تقدمنا ​​كمجتمع، تقدمنا ​​أيضًا مع الصور النمطية.. والجمال في الوقت الحاضر ليس فقط الطريقة التي ننظر بها".

فيما، قالت منظمة ملكة جمال الكون، إن ميزا ستنتقل إلى مدينة نيويورك لتمثيل منظمة ملكة جمال الكون والعديد من المنظمات الخيرية خلال فترة تتويجها باللقب العام المقبل.