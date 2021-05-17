بالصور.. رجل يعثر على خاتم زفافه حول عنق سمكة

تمكن أحد الغواصين من العثور على خاتم زفاف مفقود بقيمة 1000 دولار لعريس بعد اكتشاف الخاتم حول عنق سمكة، وكانت سوزي كوينتال، وزوجها ناثان ريفز، اللذان يعيشان في جولد كوست، يزوران جزيرة نورفولك على بعد حوالي 1600 كيلومتر شمال شرق جزيرة بأستراليا، لرؤية العائلة خلال فترة عيد الميلاد، ولكن عندما ذهب "ريفز" للسباحة في خليج إميلى، لاحظ فجأة سقوط خاتمه.

وعلى مدار الأشهر الماضية ضاع كل الأمل للزوجين في العثور على خاتم زواجهما حتى اكتشفت سوزان بريور، وهي غطاس محلي، الخاتم المفقود الذي استقر حول جسم سمكة بوري، وقالت إنها سمعت أن زوجين فقدا خاتم زفافهما في وقت سابق من هذا العام ، وتمكنت بأعجوبة من الوصول إليهم، مضيفه أن مشهد السمكة المحاصرة في الخاتم كان "مؤلمًا"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بالصور.. رجل يعثر على خاتم زفافه حول عنق سمكة

وأضافت أنها شاهدت أسماكًا أخرى يتم اصطيادها في حلقات بلاستيكية، لكن رؤية سمكة مثقلة بالمعدن كان أمرًا مثيرًا للقلق حقًا، وتابعت: "لا يمكن إزالة المعدن إلا عن طريق اصطياد السمك في شبكة وإزالته برفق، ويبدو أن السمكة على ما يرام حتى الآن ولكن مع نموها، سيقطع الخاتم فيها" بحسب «اليوم السابع».

بالصور.. رجل يعثر على خاتم زفافه حول عنق سمكة

فيما قالت الزوجة كوينتال، إن "زوجها بحث بشكل كبير في أعماق المياه عن الخاتم المفقود قبل عثور الغطاسة المحلية عليه، ولكن دون جدوى، وأضافت لصحيفة ديلي ميل أستراليا: "لقد حاول البحث عنه ثم نقل الأخبار إلىّ ولم أكن سعيدة، وكنت أقول له دائمًا أن يخلعه قبل أن يذهب للسباحة.. ولقد فقد الخاتم قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لزواجنا".