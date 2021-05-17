كيف رد أحمد السقا على مها أحمد

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أنهى الفنان المصري أحمد السقا حالة الجدل المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل الفنانة مها أحمد واصفة إياه «بالندل»، لعدم مساعدتها له في أحد الأعمال التي قام ببطولتها، ونشر السقا على صفحته الرسمية بموقع «الفيس بوك»، قائلاً: «العشرة بتحكم الواحد..والعيش والملح عقد..وعفا الله عن ما سلف يا أختي العزيزة(مها)»، لتغلق الأزمة من جانب طرفي الأزمة ويأتي منشور السقا، بعد الفنان أمير كرارة من خلال أحد التعليقات قائلاً: «مها أختي ومجدي أخويا، وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلاً الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا». وتعود الأزمة إلى يومين ماضيين على أثر الانتقادات التي وجهت لصناع مسلسل «نسل الأغراب»، ووقف التعامل مع المخرج محمد سامي، وقد نشرت مها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «عوضي على الله، دي الجملة اللي دايماً بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا». مضيفة:«النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني رغم إن الكل عارف إني زي أخته.. ندل»، وتابعت هجومها:«التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه طبعاً محكلكوش قد إيه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب وقلت عوضي عليك يارب». واختتمت هجومها قائلة:«تمر الأيام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعاً) ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)، يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أستاذتكوا. عوضنا على الله. يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».