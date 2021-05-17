حكيم يكشف لـ «الاتحاد» عن سر نجاح «الليلة عيد»

محمد قناوي (القاهرة)

أعرب المطرب المصري حكيم، في تصريح خاص ل«الاتحاد»، عن سعادته بتصدره تريند جوجل في مصر، بعد أن شارك جمهوره ليلة عيد الفطر بأغنية «الليلة عيد»، والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أيام بعد طرحها على قناته الخاصة على «اليوتيوب» وصفحاته الشخصية علي «انستجرم» يوم وقفة عيد الفطر.

وأكد نجم الغناء الشعبي في مصر«حكيم» أن سر نجاح الأغنية أنها بمثابة فرحة خاصة وشكل جديد بمناسبة عيد الفطر والتي يحرص فيها الشعب العربي على تهنئة بعضهم، وما اسعدني ان الاغنية كانت المعايدة الأساسية لكل الجمهور في مواقع التواصل أو الرسائل لأن كلماتها وألحانها وتوزيعها جديدة كما أنها أغنية تراثية تم اختيار كلماتها بعناية لتبقى في وجدان الجمهور على غرار أغنية «رمضان كريم»، التي قدمتها في مسلسل«رمضان كريم» قبل عدة سنوات. وهذه ليست المرة التي تتصدر أغنيات حكيم «ترند جوجل» فقد سبق ذلك من قبل عدة مرات بعد حفلات في العيد وتريند أغنية «رقصوني».

وأشار حكيم الى انه يستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدة أغنيات سنجل متنوعة وسجل بعضها خاصة مع بداية موسم الصيف.