والدة أحمد السقا: مها أحمد «كومبارس فاشلة»

محمد قناوي (القاهرة)

شنت السيدة نادية عبده السروجي، والدة الفنان أحمد السقا، هجوماً حاداً على الفنانة مها أحمد، رداً على البوست الذي نشرته «مها أحمد» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هاجمت خلاله أحمد السقا وأمير كرارة، دون ذكر اسميهما صراحة، حيث أكدت والدة أحمد السقا أن مها أحمد تعلق فشلها على نجوم آخرين. وكتب «نادية عبده السروجي» عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة:«على الأصل دور، كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار، وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس ليس لكي مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب» وكانت الفنانة مها أحمد شنت هجوماً على أحمد السقا وأمير كرارة قبل يومين بوست عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت:«عوضي على الله دي الجملة اللي دايماً بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية ياسادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا..».