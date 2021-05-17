عادل إمام لـ «الاتحاد»:«الناس مستعجلة ليه على موتي!؟»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

طمأنَ الفنان الكبير عادل إمام، جمهوره في الوطن العربي على صحته، وأنه يتمتع بصحة جيدة ويقضي وقته مع أسرته وأحفاده، وأن ما يتردد من شائعات حول تدهور صحته أمر عار من الصحة، وأضاف مازحاً: «الناس مستعجلة ليه على موتي!؟».

ووجه شكره وتقديره لجمهوره في دوله الإمارات على الاطمئنان على صحته، معبراً عن سعادته وتقديره لدولة الإمارات، وقال إنه يعشق شعبها الطيب المتسامح المحب للفنون، مشيداً بمواقف القيادة تجاه مصر ومساندتها لها دائماً في كل المواقف.. داعياً أن يحفظ الله شعوب بلدان الوطن العربي من كل شر وسوء.