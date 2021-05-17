احذر من رياح «البوارح» في الصيف !

هناء الحمادي (أبوظبي)

تأتي رياح البوارح كالضيف الثقيل خلال أيام الصيف ويتذمر من هبوبها الغادون والرائحون لسخونتها، وهي نفسها التي حمّلها الشعراء أشواقهم ومشاعرهم لمن يهوون ويعشقون، وأنشد الأصمعي عن رياح البوارح وقال: «أيا بارح الجوزاء مالك لا ترى.. عيالك قد أمسوا مراميك جوعا»

بنوع من التفصيل، يذكر إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: «رياح البارح وجمعها بوارح من أشهر الرياح عند عرب شبه الحزيرة العربية، وهي الرياح الرئيسية السائدة وسط وشرق الجزيرة العربية، والبارح هي الرِّيح الشماليّة الحارّة خلال الصيف، وهي رياح نشطة شمالية غربية جافة قد تثير الأتربة والغبار في المناطق الداخلية الصحراوية، كما تساعد على الحد من ارتفاع درجات الحرارة في بداية الصيف، إذا هبت بمحاذاة المناطق الساحلية.

ويضيف: تنقسم فترات البوارح إلى أربع فترات، هي بارح البطين، وبارح الثريا، وبارح الجوزاء، والمرزم ومع طلوع المرزم في 29 يوليو إلى 10 أغسطس، تضعف البوارح وتنشط الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة (الكوس) على النصف الجنوبي من الجزيرة العربية، موضحاً أن البوارح تنشط من سقوط الثريا مطلع مايو إلى طلوع المرزم في نهاية يوليو، وعندما تشتد الحرارة مع طلوع نجوم الجوزاء والشعرى (المرزم) تشتد الحرارة الجافة والحارة، وتعتبر أشد البوارح حرارة، حيث تنشط بعدها رياح الكوس، ويبدأ هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية، وهي رياح دافئة رطبة، تعمل على تشكل السحب هطول الأمطار الموسمية على جنوب وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية.