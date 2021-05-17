شاهد.. الصورة التي حيرت الملايين!

هناك العديد من الصور الغريبة الموجودة على الإنترنت، والتي يمكن أن تجعل المرء يتوقف عن التمرير ويلقي نظرة فاحصة عليها لشعوره بشيء خاطئ فيها، مثل هذه الصورة التي انتشرت مؤخراً على تطبيق «ريديت» لفتاة بنصف جسد.

وتركت الصورة الغريبة رواد مواقع التواصل في حيرة من أمرهم، حيث تظهر في الصورة فتاة داخل حديقة، لكنها تحمل نوعاً من الوهم البصري، مما يترك من يشاهدها مرتبكًا تمامًا.

وتقف الفتاة في الصورة الغريبة وسط مساحة مفتوحة، والغريب هو ظهور نصفها فقط، وفقا لصحيفة "صدى البلد" المصرية.

وأثبت انقسام التعليقات أن الوهم البصري أربك مستخدمي الإنترنت تمامًا، فعند النظر إلى الصورة من الوهلة الأولى تعتقد أن نصف الفتاة السفلي مغروس في الأرض، لكن بالتمعن تكتشف أنها تقف بين السور والرصيف والسور الذي تقف الفتاة بجانبه يشبه الرصيف، مما يجعله يبدو ملتحمًا.

وقد حصد المنشور أكثر من 68 ألف تعليق من أجل تخمين الإجابة الصحيحة بشأن الصورة.