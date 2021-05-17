بالصور.. أندريا ميزا تحصد لقب ملكة جمال الكون

تُوجت ملكة جمال المكسيك أندريا ميسا الأحد ملكة جمال الكون في ختام المسابقة التي أقيمت في الولايات المتحدة ونددت فيها ملكة جمال بورما بانقلاب الجيش في بلادها.

وكانت مسابقة ملكة جمال الكون ألغيت سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتمكنت أندريا ميسا (26 عاماً) التي كاتت ترتدي فستانًا أحمر لامعاً، من الفوز باللقب متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو اللتين تأهلتا أيضاً إلى المرحلة النهائية، خلال المسابقة التاسعة والستين التي أقيمت في هوليوود (ولاية فلوريدا الأميركية) .

وتولى تقديم الحفل الأميركي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو. وخلفت ميسا حاملة اللقب العام 2019 ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي بعد منافسة مع أكثر من 70 متسابقة. وتولت لجنة تحكيم من ثماني نساء اختيار الفائزة.

وحصلت ملكة جمال بورما الخميس على جائزة أجمل زي تقليدي عن زيها المطرّز والمزيّن بزخارف بورمية تقليدية. ورفعت لافتة باللغة الإنجليزية كُتب عليها "صلوا من أجل بورما".

ونددت ملكة جمال سنغافورة برناديت بيل أونغ من مسابقة أجمل زي تقليدي بالتمييز.