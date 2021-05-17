نقابة الفنانين المصريين تتدخل بشأن أزمة "نسل الأغراب"

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بيانا، حول الأزمة وحالة التراشق بين مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة.

وأهابت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها، بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية، الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع.

وأشار البيان، إلى "الدور الذي أشار له رئيس الجمهورية، حين أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذي يدعو الجميع للفخر وللتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الإيجابي، وهو الأمر أيضا الذي لا يتسق نهائيا مع بعض السلوكيات المرفوضة تماما، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة".

وناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي، لصالح المصلحة العامة كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكانت الفنانة مها أحمد قد شنت هجوما على نجمين من زملائها في الوسط الفني في منشور لها عبر "فيسبوك"، ووصفتهما بالمخدماتية، على الجانب الآخر شنت والدة وشقيقة السقا هجوما مضادا على الفنانة ووصفوها بالحقودة.