«سارة» و«راشد».. يحذران الأطفال من المخاطر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في مبادرة جديدة لها، إطلاق شخصيّتين افتراضيتين، هما «سارة» و«راشد»، ضمن جهود الإدارة لبلورة أشكال تواصل مبتكرة مع الأطفال، ونقل رسائل توعيّة تعزز من إجراءات السلامة والوقاية، وتحفز الصغار على الحذر من المخاطر.

«سارة» و«راشد» شخصيتان لطفلين بين عمر 6 و8 أعوام، يجسّدان اهتمام وحرص إدارة سلامة الطفل على جذب فئة الأطفال الصغار إلى محتواها التوعوي، حيث سيطل راشد وسارة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للإدارة، إلى جانب توظيفهما في المواد المطبوعة ومنشورات التوعية والورش التثقيفيّة، والفعاليّات المجتمعيّة التي تشارك فيها الإدارة.

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: «إن الهدف من إطلاق الشخصيتين هو تقريب وعي الأطفال من المحتوى الإرشادي، من خلال ابتكار عامل جذب، يخدم نجاح المبادرة، وينمي وعي الصغار الذين يميلون إلى تقبل المعلومات عبر شخصيات متخيلة».

وأشارت اليافعي إلى أن «سلامة الطفل» تتطلع، خلال مشاركتها القادمة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إلى توظيف «راشد وسارة» في الأنشطة والورش التي ستقدمها.