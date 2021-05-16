«يوروفيجن» تعود إلى هولندا

روتردام (أ ف ب)

بعد غياب قسري العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، تعود مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية الشهيرة هذه السنة إلى هولندا التي تستضيف في الأيام المقبلة نسخة أقل إبهاراً من سابقاتها، وسط توقعات بأن تكون فرنسا من الأوفر حظاً للفوز بها خلافا للدورات الأخيرة.

ويحضر الحفل النهائي للمسابقة التي تقام السبت المقبل نحو 3500 شخص، من دون كمامات لكن مع ضرورة إظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا.. أما المشاركون فسيكونون منعزلين ضمن «فقاعة خاصة».. وتتصدر الفرنسية باربارا برافي بأغنيتها «فوالا» التكهنات بشأن الفائز المتوقع هذه السنة.