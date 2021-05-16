تعرف على اليخت السري لمؤسس أمازون

أثارت الأخبار التي تفيد بأن جيف بيزوس قد اشترى "يختا فاخرا" الاهتمام بالعالم السري لعشاق الرحلات من الأثرياء.

إذ يقول الخبراء إن صناعة اليخوت الفاخرة تزدهر منذ سنوات حتى في ذروة الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء.

ورأى جيف بيزوس، مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم، ثروته الشخصية تتضاعف تقريبا منذ عام 2017 إذ تحول عدد أكبر من الناس إلى التسوق عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.

وليس بيزوس فقط من رأى ذلك، فقد شهد العديد من أثرياء العالم تعاظم ثرواتهم في السنوات الأخيرة.

ونتيجة لذلك واصلت أحواض بناء السفن إنتاج يخوت أكثر ضخامة مع نمو شعبيتها كما يرى الخبراء.

ووفقا لروايات الوسطاء، فقد شهد عام 2020 بيع عدد من اليخوت أكثر من أي وقت مضى إذ من المقرر أن يحطم عام 2021 الأرقام القياسية للمبيعات مرة أخرى.

ماذا نعرف عن يخت بيزوس؟

تقوم شركة أوشيانكو بالإشراف على بناء اليخت الذي يبلغ طوله 127 مترا في هولندا، وفقا لسيرة ذاتية جديدة لبيزوس من قبل بلومبيرغ نيوز.

وتقدر تكلفة ذلك اليخت بنحو 500 مليون دولار، وهي قطرة في بحر ثروة أغنى رجل في العالم، والذي قفزت ثروته في وقت من الأوقات إلى 13 مليار دولار في يوم واحد في عام 2020. ويقدر صافي ثروته الآن بنحو 200 مليار دولار.

وهذا السعر لا يشمل كلفة "يخت مساعد" أصغر بمحرك يخطط بيزوس لشرائه أيضاً.

ويتميز اليخت الأصغر بمهبط لمروحية. ويذكر أن صديقة بيزوس، المذيعة التلفزيونية لورين سانشيز مدربة على قيادة المروحيات.

واليخت الرئيسي غير مهيأ لهبوط المروحيات عليه بسبب صواري الإبحار الثلاثة الموجودة على سطحه.

ومن المتوقع أيضا أن يكون اليخت الأصغر محملا بأشياء أخرى مثل السيارات والقوارب السريعة الفاخرة وربما حتى غواصة، كما يقول الخبراء.

ومن المقرر أن يكتمل مشروع اليخت الفاخر شديد السرية، والمعروف باسم واي 721 في وقت ما من الشهر المقبل، وفقا لبلومبيرغ. ومن المحتمل أن يكون طلب بيزوس قد تم تقديمه منذ عدة سنوات نظرا لأن بناء مثل هذه اليخوت المصممة خصيصاً قد يستغرق حوالي 5 سنوات بحسب «bbc».

ولم تعلق شركة أوشيانكو، صانعة اليخوت الهولندية، على المشروع.

ويذكر أنها قامت سابقاً ببناء اليخت، بلاك بيرل، البالغ طوله 350 قدماً، وهو ثاني أكبر يخت شراعي في العالم.