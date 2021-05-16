تدريب على التسلق في كلايم أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يوفر كلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، دورات تدريبية خاصة لتعليم مهارات التسلق الداخلي، حيث يمكن للضيوف من مختلف الأعمار والمستويات تطوير قدراتهم في مهارات التسلق وصقلها من خلال دورات خاصة للتسلق من دون حبال على جدار بولدرنغ، والتسلق بوساطة جهاز البيلاي، والتسلق بأسلوب «توب روب»، وتعلم كيفية تثبيت الحبال والتسلق المحترف.

وسيتمكن الضيوف الراغبون بالتعرف على مبادئ وأساليب التسلق من تعلم مهارات تسلق جديدة وخوض غمار مسارات تسلق جديدة، واختبار مهاراتهم وقدراتهم على الجدران المختلفة، والوصول إلى ارتفاعات جديدة.

دورة التسلق الجماعية على جدار بولدرنغ، والتسلق بوساطة جهاز البيلاي

وتستمر هذه الدورة لمدة أربع ساعات ونصف، وتتضمن تعليم أساليب التسلق والتنفيذ العملي لها، بما يزود المتسلقين الجدد بالمعرفة والخبرة اللازمتين للمشاركة في التسلق على جدار بولدرنغ والتسلق بوساطة جهاز البيلاي بشكل مستقل ودون الحاجة لوجود مشرف. تقام هذه الدورة كل يوم سبت من الساعة 1:00 ظهراً ولغاية الساعة 5:30 مساءً.

دورات التسلق بأسلوب «توب روب»

بمجرد إتقان المتسلقين لأساسيات التسلق على جدار بولدرنغ والتسلق بوساطة جهاز البيلاي، يمكنهم المتابعة إلى المرحلة التالية والبدء في تعلم أسلوب (توب روب)، حيث سيتعلم المشاركون في هذه الدورة التدريبية كيفية عقد الحبال بشكل رقم (8)، وكيفية تثبيت الحبال والتسلق عند وجود شريك لتثبيت الحبال. مدة هذه الدورة 9 ساعات وتقام على مدار يومين. إذ قد يُطلب من الضيوف الراغبين بالمشاركة في دورة تعلم أسلوب «توب روب» إظهار بعض مهارات التسلق المطلوبة قبل الانضمام إلى الدورة. تقام الدورة كل يوم خميس من الساعة 4:00 عصراً ولغاية الساعة 8:00 مساءً، والجمعة من الساعة 1:00 ظهراً ولغاية الساعة 5:30 مساءً.

ويجب التسجيل ودفع رسوم المشاركة في دورات التسلق من دون حبال على جدار بولدرنغ، والتسلق بوساطة جهاز البيلاي، والتسلق بأسلوب «توب روب» عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكلايم أبوظبي.