فنون الطهي وأسراره في «الشارقة القرائي»

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف «ركن الطهي» ضمن فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك»، في الفترة بين 19 و29 مايو الجاري، خمسة من نخبة الطهاة العرب أصحاب المؤلفات المعروفة في فنون الطهي، ليقدموا عروضاً تفاعلية يشاركون فيها زوّار المهرجان معارفهم وخبراتهم.

ويعرض الطهاة المشاركون من الأردن والمغرب ومصر والسودان، عبر 20 فعالية، تشكيلة من المأكولات والأطباق التي تعكس ثقافة بلدانهم وتجاربهم المتنوعة وتناسب في الوقت ذاته مختلف أذواق الجمهور.

وتحل الشيف دعد أبو جابر ضيفة على المهرجان، وهي أردنية قادها شغفها وحبها للطهي إلى احترافه وامتهانه رغم أنها درست الاقتصاد وإدارة الأعمال، فكانت والدتها مدرستها الأولى التي شجعتها وعلّمتها على أسس المطبخ الأردني، وهو ما دفعها للاشتراك في مسابقة «ستار شيف»، على قناة «فتافيت»، لتفوز في التصفيات النهائية ضمن أفضل عشرة مشتركين، وتصبح إحدى نجمات القناة المتخصصة في الطهي.

ومن المغرب يستضيف المهرجان عليا القاسمي، التي تعد من أهم سفراء المطبخ المغربي في العالم، حيث شاركت في العديد من برامج الطبخ، منها «ماستر شيف» في بولندا، ونشرت 8 كتب للطهي.

ويستضيف المهرجان من سوريا الشيف بادية خيرالدين، مديرة الفعاليات والعمليات في «مركز الشيف الدولي في الإمارات»، وصاحبة كتاب «من مطبخ بادية كوكيز وبسكويت» و«مطبخ بادية للأطفال»، وهي عضو جمعية الذواقة العالمية، ومقدمة فقرات في الراديو والتلفزيون، متخصصة بالغذاء والطهي.

وتضم قائمة ضيوف ركن الطهي غادة التلي، وهي طاهية مصرية نشأت في بيت مصري أردني، وأحبّت فنّ الطهي واختارته مهنة لها، فاشتهرت في محيط مجتمعها، ما سهل انضمامها لأسرة قناة «رؤيا الفضائية» في أوائل العام 2011، كما قدّمت العديد من البرامج، منها «ملكة المطبخ» وغيرها.

ومن السودان، تشارك زهرة عبدالله مؤلفة كتاب «الطهي مع زهرة» والذي يعد مرجعاً للأكلات في المنطقة، حيث كشفت فيه تراثها العربي ونشأتها وسط الثقافات العالمية، وكيف أثرت هذه العوامل على إبداعاتها في مجال الطهي.

ويقدم المهرجان، الذي يفتح أبوابه هذا العام للزوّار من الساعة 4 وحتى 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم السبت من 10 صباحاً حتى 8 مساءً، 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب، بمشاركة 172 ناشراً و27 كاتباً من 15 دولة عربية وأجنبية.