وفاة الفنانة نادية العراقية بعد إصابتها بكورونا

القاهرة (الاتحاد) توفيت الفنانة نادية العراقية صباح اليوم (الأحد) بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس «كورونا».

وكتبت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، عبر حسابها على «فيس بوك»، «ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

نادية العراقية اشتهرت بتقديم أدوار ثانوية في العديد من الأعمال، وانتقلت إلى مصر عام 1977، ثم تزوجت من مصري وأنجبت 3 أبناء، هم أدهم، مي ونيللي، ومن أشهر أفلامها «أبو علي».

وفي عام 2012، قدّمت نادية العراقية عدداً من المسلسلات العراقية، ثم في 2015 شاركت في مسرحية «خو ماكو شي» مع صديقتها الفنانة وفاء حسين.