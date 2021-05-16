«وارنر براذرز أبوظبي».. وجبات شهية ومغامرات لا تنسى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن استضافة فعالية «مصنع أكمي الصباحية» الجديدة كل يوم خميس خلال الفترة من 20 مايو ولغاية 1 يوليو من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحاً، حيث سيتمكن ضيوف المدينة من العائلات والضيوف الصغار من قضاء أوقات صباحية مليئة بالمتعة والمرح مع شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل دافي، وتويتي، وتاز في منطقة «مصنع أكمي» التي تضم العديد من الألعاب والتجارب الترفيهية مثل شباك التسلق الحلزونية والجسور المعلّقة، وأنابيب الزحف، ومتاهات الأنفاق وغيرها من الألعاب المميزة مثل القفز مع دافي، وتويتي وايلد ووكيتس، والسباق مع تاز.

وسيتمكن الضيوف الصغار من قضاء أوقات ترفيهية استثنائية في «مصنع أكمي» والاستمتاع بوجبة إفطار شهية، كل ذلك مقابل 149 درهماً فقط. كما يسمح هذا العرض بمشاركة شخص بالغ بالمجان مع كل طفل، ويوفر لحاملي التذاكر السنوية خصماً خاصاً على وجبة الإفطار التي تتوفر مقابل 49 درهماً فقط.

وتعد عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم فيراري أبوظبي التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات.