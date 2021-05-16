بعد الصاروخ الصيني.. فقدان صاروخ أميركي!

بعد أزمة الصاروخ الصيني.. أعلنت الشركة المتخصصة في مجال العلوم الفضائية «روكيت تاب» عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه من منشأتها في نيوزيلندا.

وقالت الشركة التي تقع في كاليفورنيا عبر موقعها في «تويتر»، إن الجزء الأول من الصاروخ «إلكترون» الذي يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية، كان من المفترض انطلاقه حسبما كان مخططا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له.