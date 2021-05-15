محمد رمضان لـ«الاتحاد»: رفضت «الدوبلير» بالمشاهد الخطرة في «موسى»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكد محمد رمضان أنه لا يشغله الهجوم الدائم عليه، ويواصل مسيرة نجاحه ويتعلم من كل عمل يقدمه، وأن ما يشغله هو تقديم الأفضل لجمهوره وهو الحكم الفعلي على أعماله الفنية.

وقال لـ«الاتحاد»: إنه اعتاد التعرض للهجوم منذ احترافه الفن، لأن أعماله تناقش قضايا البلطجة والمخدرات، ومن جانب بعض زملائه لأنه الأعلى أجراً في الوسط الفني المصري.

وقد اتخذ رمضان من التحدي والإصرار أسلوباً لمسيرته الفنية التي بدأها منذ عقد ونصف العقد بدور صغير في مسرحية «قاعدين ليه»، مع سعيد صالح، وشارك في العديد من الأعمال وأثنى الجمهور على تجسيده شخصية أحمد زكي في مسلسل «السندريلا» عام 2006. وبدأ بزوغ نجمه من خلال بطولته لفيلم «إحكي يا شهرازد»، وتوالت أعماله وحققت العديد من النجاحات.

خاض محمد رمضان السباق الرمضاني بمسلسل «موسى»، وجسد فيه شخصية صعيدي تجبره الظروف لأن يصبح مطارداً من الاحتلال الإنجليزي، بعد الهجوم على معسكراتهم وتدميرها، بسبب تجنيد شقيقه إجبارياً أثناء الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى سطوه على ممتلكات كبار قريته إيماناً منه بتحقيق العدالة المفقودة، ونقمته الشديدة عليهم بسبب قصة حبه التي لم يكتب لها النجاح بسبب الفروق الطبقية.

وبدأ فصلاً جديداً عند استقراره في السوق التجاري «باب اللوق»، ومع إثبات جدارته يصبح واحداً من كبار التجار، ودارت الأحداث في إطار الدراما التشويقية بحقبة الأربعينيات.

وأوضح رمضان أنه استعد للشخصية التي حوت الكثير من التفاصيل والتحديات على المستويين النفسي والجسدي، من خلال الشاب الجامح الذي لا يخشى الموت، الناقم على من حوله بسبب الفروق الطبقية، مروراً بإصابة والدته وعجزها عن الحركة، وهروب شقيقته من القرية بعد شائعة حملها سفاحاً، ويصبح مطارداً.. وكل هذه التراكمات شكلت في وجدانه العديد من الأمور تكشف عنها الحلقات الأخيرة، مؤكداً أنه رفض الاستعانة بـ«دوبلير»، لتنفيذ المشاهد الخطرة في المسلسل، وحمل تمساحاً حقيقياً دون تخديره، وتدرب على كيفية أكل الثعابين، بالإضافة إلى المطاردات وفنون القتال بالعصى.

محمد رمضان مع سمية الخشاب في لقطة من المسلسل

كلاكيت ثالث مرة

وعن تجسيده شخصية الشاب الصعيدي للمرة الثالثة، أوضح رمضان أنه بالرغم من تناولها في العديد من الأعمال، إلا أنها لا تزال محببة للمشاهد العربي، وتصلح في الأوقات كافة، وبها العديد من التفاصيل والرسائل الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجتمع الصعيدي يمثل الأصالة والشهامة والعادات والتقاليد، والمسلسل ناقش واقعاً لم يسلط عليه الضوء درامياً من قبل، مثل مقاومة أهل الجنوب للاحتلال الإنجليزي إبان الحرب العالمية الثانية، وهجرة أهل الجنوب إلى الشمال بسبب فيضانات النيل والتي انتهت بعد إنشاء السد العالي.

وعن الانتقادات التي وجهت للعمل بسبب الإساءة للراحل إسماعيل ياسين، أوضح محمد أن المشهد جاء في السياق الدرامي حول الشاب الذي جاء من الجنوب ولا يعلم شيئاً عن السينما، واستغل الشبه بالفنان الراحل للنصب على المواطنين، بسبب حبهم الشديد له.

وعن الاستعانة بأحمد سعد لإحياء حفل زفافه على «حلاوتهم»، التي تجسدها سمية الخشاب، كشف رمضان عن أن سعد مطرب صوته قوي ومميز، ومن أكثر المطربين قدرة على تأدية اللهجة الصعيدية، والمخرج هو الذي اختاره.

«بطل عادي»

كما كشف رمضان عن أنه يستعد لتصوير فيلمه «بطل عادي»، وتدور أحداثه حول شاب يعمل «أوفيس بوي» بشركة خاصة، ويستعرض من خلاله حياته وعلاقته بابنه والظروف الحياتية التي تواجههما وكيفية التغلب عليها.. ويهدف العمل إلى إيصال رسالة مهمة إلى الآباء بأنهم أبطال في عيون أبنائهم، مهما كانت طبيعة عملهم والظروف الحياتية، والفيلم تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته روبي، وأحمد كمال.

تجربة

وعن فيلم «رجالة حمزة»، أوضح أنه متحمس لتلك التجربة السينمائية، خصوصاً أن أحداثه تعتمد على 3 أبطال فقط، ولكن العمل مازال في مرحلة التحضيرات الأولية، ويشاركه فيه ماجد المصري، وتأليف محمد ناير، ويخرجه هادي الباجوري.. كما أنه ينتظر الترتيبات النهائية واختيار الأبطال لفيلم «شبح النيل»، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية حول مفتش جنائي إبان فترة الاحتلال الإنجليزي، إخراج العراقي ياسر الياسري.

من جهة أخرى، وجه رمضان تهنئة إلى الشعب الإماراتي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أنه يعشق دولة الإمارات وشعبها الطيب المتسامح المحب للفنون، بالإضافة إلى مواقفها تجاه مصر ومساندتها لها دائماً في كل المواقف، وقال إن الإمارات لها مكانة خاصة لديه، وإن الجمهور الإماراتي ذواق للفن المصري، ويعتبره بوابته لمنطقة الخليج.