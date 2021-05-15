«الشارقة القرائي» يكشف للأطفال أسراراً فنية وتقنية

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وعبر منصة التواصل الاجتماعي، 10 فعاليات تقنية وعلمية وفنية، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 12 تحت شعار «لخيالك» من 19 حتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة. ويحظى الزوّار بفرصة الاستفادة من ورشة «النماذج ثلاثية الأبعاد في وسائل التواصل الاجتماعي». وتنظم المنصة ورشة «مغامرات في عالم البرمجة والألعاب الإلكترونية»، التي تقدّم للحضور حزمة من المعارف الخاصة بتعلم مفاهيم البرمجة.

تطبيقات

ويتعلم المشاركون خلال ورشة «لغة البرمجة بايثون» كيفية إنشاء التطبيقات وتصميم الألعاب، كما تستضيف المنصة ورشة «تطوير تطبيق الهاتف المحمول»، الهادفة إلى التعريف بعلوم إنشاء تطبيقات الهواتف المتحركة.

أنظمة تفاعلية

وحرصاً من المهرجان على إطلاع الأجيال الجديدة على أحدث الحلول والمعارف التقنية المستخدمة في مجال الهواتف المتحركة، تعقد المنصة ورشة «التطبيقات الذكية الصوتية التفاعلية» التي تعرّف المشاركين على الأنظمة التفاعلية الصوتية، مثل التطبيق المساعد المتواجد في أنظمة الـiOS ضمن هواتف الآيفون «سيري»، وأسس بناء جهاز إلكتروني عبر محتويات ستوفرها الورشة. وتعرّف ورشة بناء «روبوت ذكي قادر على متابعة مسار محدد» بكيفية صناعة روبوت ذكي قادر على تحديد مسار معين وتتبعه، حيث سيتعلّم كلّ مشارك برمجة الروبوتات وتحديد مساراتها، إلى جانب ذلك تُعقَد ورشة «إنترنت الأشياء».

فنّ وريادة

وفي ورشة «رواد الأعمال الصغار» سيتعرف المشاركون على آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة منها لتنمية مواهبهم، كما تكشف ورشة «فن الكاريكاتير» للمشاركين تقنيات فنّ رسم الكاريكاتير. وعبر ورشة «فن تشكيل المجسمات»، سيطلق المشاركون عنان إبداعاتهم ومخيلتهم لابتكار مجسماتهم المفضلة باستخدام الصلصال.