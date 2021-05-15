تطور ملفت لحالة سمير غانم خلال عيد الفطر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي عن استقرار الحالة الصحية للفنان المصري الكبير سمير غانم، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف شهر رمضان المنقضي، مشيرا إلى أنها شهدت تحسنا ملحوظا مع عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» أن مضاعفة الأدوية المستخدمة حسب بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا المستجد آتت ثمارها على الحالة الصحية للفنان سمير غانم، إلى جانب استخدام دواء ريمديسفير والمستخدم في علاج الحالات الحرجة.

وأشار المصدر إلى أن سمير غانم لا يزال داخل العناية المركزة إلا أنه يمكن التأكيد أنه في حالة مستقرة عن الحالة الصحية التي كان عليها خلال شهر رمضان المنقضي، حيث تدهورت فيه الحالة الصحية بشكل أقلق محبيه في الوطن العربي، بينما لا تزال مسحة فيروس كورونا إيجابية إلى هذه اللحظة.