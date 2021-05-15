أسباب وقف محمد سامي بعد «نسل الأغراب»

علي عبد الرحمن (القاهرة) قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج المصري تامر مرسي، وقف التعاون نهائياً مع المخرج محمد سامي، في أي أعمال فنية من إنتاج الشركة، عقب الانتقادات الشديدة التي وجهت للشركة المنتجة وأبطال مسلسل «نسل الأغراب»، الذي قام بتأليفه وإخراجه، وخاض به السباق الرمضاني.

وطوال شهر رمضان تصدر «نسل الأغراب»، محركات البحث الإلكتروني، ونال انتقادات واسعة قام بها مغردون مصريون بالسخرية تارة من أحداث المسلسل التي تميل إلى الفانتازيا الدرامية، والمبالغة في مشاهد العنف والقتل، وتناول العمل صورة درامية غير حقيقية عن صعيد مصر، وجاءت الحبكة الدرامية بعيدة كل البعد عن الواقع الصعيدي، حيث دارت أحداثه حول أبناء عمومة واحدة، وبعد زج «عساف الغريب»، والذي جسد دوره أحمد السقا، في السجن لمدة 20 عاماً، يقرر الانتقام من غريمه اللدود «عفران الغريب»، والذي جسد دوره أمير كرارة، بعد أن أصبح صاحب اليد العليا في بلدته، وتزوج من طليقة ابن عمه وقام بتربية نجله، وتتوالى الأحداث الدرامية في تأجج الصراع الدموي من جديد، وينتهي بمقتل أبطال العمل، والحكم بالإعدام شنقاً علي «عساف وغفران».

وتركزت الانتقادات على ما اعتبره المتابعون مجاملة المخرج لزوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي على حساب نجوم مثل أحمد السقا وأمير كرارة. كما طالت الانتقادات أيضاً تكلفة العمل الباهظة التي تخطت حاجز الـ 6 ملايين دولار أميركي، بسبب حالة البذخ الإنتاجي، سواء في المجاميع أو الديكور. بالإضافة إلى المجاملة في الاستعانة بالمطرب تامر حسني في غنائه لشارة البداية، والرباعيات التي تعبر عن أحداث المسلسل، بسبب عدم اتقانه للهجة الصعيدية وصوته بعيد كل البعد عن إيصال الرسالة الدرامية للعمل. وبحسب عاملين في الوسط الفني المصري، فقد شهد تصوير مسلسل «نسل الأغراب» مشادات بين المخرج والمجاميع.





