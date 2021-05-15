"سبايس إكس" تتعاون مع "جوجل" لتقديم إنترنت سريع

أعلنت شركة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تعاونها مع "جوجل" لتقديم إنترنت سريع وخدمات معلوماتية من بعد لزبائنها من الشركات والمنظمات.

وبحسب بنود الاتفاق، ستدمج "سبايس إكس" محطات أقمارها الاصطناعية "ستارلينك" الأرضية مع مراكز بيانات "جوجل" لتسهيل النفاذ إلى خدمات الحوسبة السحابية (كلاود) والإنترنت.

وتحضّر "سبايس إكس" لإطلاق خدمتها للإنترنت بالأقمار الاصطناعية والتي من شأنها توفير اتصال سريع بالشبكة من دون الاستعانة بالبنى التحتية الأرضية.

وقالت رئيسة قسم الاستكشاف في "سبايس إكس" غوين شوتويل إن "جمع قدرات النطاق العريض وفترة الانتظار القصيرة لدى ستارلينك مع موارد جوجل سيقدم للمنظمات في العالم أجمع الاتصال الآمن والسريع الذي يتوخونه".

وأضافت "نحن فخورون بالعمل مع جوجل لتقديم هذا النفاذ إلى الشركات ومنظمات القطاع العام ومجموعات أخرى في العالم".

وأشار أورس هولزله نائب رئيس "جوجل كلاود" لشؤون البنى التحتية إلى أن الشراكة ستضمن للمنظمات التي تستخدم الشبكة "نفاذا سلسا وآمنا وسريعا إلى التطبيقات والخدمات التي يحتاجون إليها للإبقاء على حسن عمل فرقهم".

وتعتزم "سبايس اكس" و"جوجل" إتاحة هذا العرض الجديد في النصف الثاني من عام 2021.

وتنتظر الشركة التابعة لإيلون ماسك الحصول على ترخيص من السلطات لخدمتها للإنترنت السريع المخصصة للشركات والأفراد بواسطة شبكتها "ستارلينك" المؤلفة من أكثر من 1500 قمر اصطناعي.