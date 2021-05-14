روسيا تصور فيلم «التحدي» في الفضاء

موسكو (رويترز)

اختارت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» أربعة ممثلين لتصوير فيلم «التحدي» في الفضاء لأول مرة في تاريخها. وقالت الوكالة إنه من المقرر إرسال بعض هؤلاء الممثلين على متن مركبة «سويوز إم إس- 19» في الخامس من أكتوبر المقبل إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير أول عمل فني في الفضاء.. وبعد فحوص طبية دقيقة، وقع الاختيار على الممثلة يوليا بيريسيلد (36 عاماً) والممثل والمخرج كليم شيبينكو (37 عاماً) كطاقم رئيسي.. والممثلة ألينا موردوفينا (33 عاماً) مع مدير التصوير أليكسي دودين (40 عاماً) ضمن طاقم احتياطي.