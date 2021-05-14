«إبداع عائلي».. يثري الدراما

سعيد ياسين (القاهرة)

قدمت العائلات الفنية، في مجالات التمثيل أو التأليف أو الإخراج أو الإنتاج، وغيرها من مجالات العمل الفني، عشرات المسلسلات الناجحة المحفورة في ذاكرة المشاهدين.. ومع انطلاق التلفزيونات العربية وحتى الآن، شهدت الشاشة الصغيرة تعاوناً فنياً كبيراً بين آباء وأبناء، أو أشقاء أو أزواج، في الوسط الفني، وحققت أعمالهم أرقاماً قياسية، في ظاهرة، تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

أزواج وزوجات

فردوس وفاضل

شاركت فردوس عبد الحميد مع زوجها المخرج محمد فاضل في العديدِ من المسلسلات، منها: «عصفور النار»، و«ما زال النيل يجري»، و«الشارع الجديد»، و«العائلة والناس»، و«كناريا وشركاه»، و«مصر الجديدة»، و«يأتي النهار».

شويكار وفؤاد المهندس

سميرة ومحفوظ

سميرة عبد العزيز مع زوجها المؤلف محفوظ عبدالرحمن في «أهل الهوى»، و«ليلة سقوط غرناطة»، و«سليمان الحلبي»، و«أُم كلثوم»، و«بوابة الحلواني».

تهاني ويحيى

تهاني راشد عملت في غالبية مسلسلات زوجها يحيى العلمي، ومنها: «بنات أفكاري»، و«الحاوي»، و«الزيني بركات»، و«لا»، و«رأفت الهجّان».

أحمد السقا وأسرة «ولد الغلابة»

كريمة والدمرداش

نور الدمرداش ذكر في حديث تلفزيوني قبل وفاته عن أنّه أصر أن يكون بجانب زوجته كريمة مختار في بدايتها الفنية، خصوصاً أن أهلها اشترطوا عليه عدم عملها بالتمثيل.

سميرة وصفوت

أنتج صفوت غطاس لزوجته سميرة أحمد «امرأة من زمن الحب»، و«أحلام في البوابة»، و«جدار القلب»، و«أميرة في عابدين»، و«ماما في القسم».

تيسير وأبو بكر

أنتج أحمد أبو بكر لزوجته تيسير فهمي «أماكن في القلب»، و«الهاربة»، و«قلب الدنيا»، و«ظل المحارب»، و«بفعل فاعل».

محمود ياسين وتيسير فهمي في «اليقين»

مي وسامي

استعان محمد سامي بزوجته مي عمر في «حكاية حياة»، و«الأسطورة»، و«ولد الغلابة»، و«نسل الأغراب»، علماً أنه استعان بشقيقته ريم سامي للتمثيل في «ولد الغلابة»، و«نسل الأغراب».

آباء وأبناء

شادي ويحيى الفخراني

أخرج شادي يحيى الفخراني لوالده مسلسلات «نجيب زاهي زركش»، و«ونوس»، و«دهشة»، و«الخواجة عبد القادر».

أحمد وصلاح السعدني

شارك أحمد السعدني مع والده صلاح السعدني في «رجل من زمن العولمة»، و«عدّى النهار».

عادل إمام وابنه رامي

رامي وعادل إمام

أخرج رامي عادل إمام لوالده مسلسلات «فلانتينو»، و«عوالم خفية»، و«عفاريت عدلي علام»، و«مأمون وشركاه»، و«صاحب السعادة»، و«العراف»، و«فرقة ناجي عطا الله».

محمد وإسماعيل عبد الحافظ

شارك محمد عبد الحافظ مع والده المخرج إسماعيل عبد الحافظ في «وجع البعاد»، و«للثروة حسابات أخرى»، و«المصراوية»، وأخرج ياسر زايد لوالده المؤلف الراحل محسن زايد مسلسل «بنت بنوت» الذي استكملت كتابته شقيقته نشوى زايد.

من «البيت» لـ «الشاشة»

«فرقة ناجي عطا الله»

عرض عام 2012، وعاد من خلاله عادل إمام إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 28 عاماً، وأخرجه نجله رامي إمام، كما شارك نجله محمد إمام بالتمثيل فيه.

عادل إمام ومحمد إمام مع «فرقة ناجي عطا الله»

وشارك فيه أيضاً أحمد صلاح السعدني، وأسمهان توفيق زوجة المخرج عادل صادق، وسيف عبدالرحمن زوج رجاء حسين، وعمل مديراً لتصويره هشام سري نجل مدير التصوير الشهير وديد سري، وأنتجه صفوت غطاس زوج سميرة أحمد.

«الدالي»

شارك في بطولته نور الشريف وابنته مي، وعمرو يوسف الذي كان خطيباً لمي قبل انفصالهما لاحقاً، وأنتجه محمد فوزي الذي أشرك في بطولته زوجته وفاء عامر وشقيقتها أيتن عامر، وأخرجه يوسف شرف الدين، وشاركت زوجته صفاء مغربي في بطولته.

«نيللي وشريهان»

عرض عام 2016 وتقاسمت بطولته دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، وشارك فيه والداهما سمير غانم ودلال عبد العزيز، وظهر فيه كضيف شرف حسن الرداد زوج ايمي، وأخرجه أحمد الجندي نجل الفنان محمود الجندي الذي شارك بالتمثيل فيه، وساعد في إخراجه خالد الحلفاوي، نجل نبيل الحلفاوي

دنيا وإيمي سمير غانم في «نيللي وشريهان»

«الدنيا لما تلف»

عرض 1977، وكان أول تجربة تلفزيونية تجمع فؤاد المهندس وشويكار، بعدما تشاركا في العديد من الأفلام والمسرحيات، والعمل مأخوذ عن مسرحية «توباز» للكاتب الفرنسي مارسيل بانيول، وكتب لها السيناريو والحوار صديقهما المشترك بهجت قمر، وشارك فيه حسن مصطفى وزوجته ميمي جمال، وكان المسلسل واحداً من أنجح الأعمال الدرامية وقتئذٍ، ما دفع التلفزيونات العربية لشرائه وعرضه على شاشاتها، علماً بأنهما تعاونا مجدداً عام 1994 في مسلسل «أحلام العنكبوت».

«اليقين»

عرض عام 1990، وتناول قصة سيدة في بورسعيد، تنجب توأماً، ويهدم العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بيتها، ويتوه منها ولداها، وتظل تبحث عنهما طوال 20 عاماً حتى تعثر عليهما في النهاية.

جمع العمل للمرة الأولى بين محمود ياسين وزوجته شهيرة في مسلسل تلفزيوني، بعدما تشاركا معاً في 14 فيلماً، وأخرجه يحيى العلمي، وأسند فيه دور «روحية» لزوجته تهاني راشد، وشارك في المسلسل أيضاً أحمد عبد الوارث وزوجته سعاد نصر.

شهيرة وسعاد نصر وأحمد عبدالوارث في «اليقين»

وقالت الفنانة شهيرة لـ «الاتحاد الأسبوعي»: إن «اليقين» يمثل واحداً من أهم محطاتها الفنية، ومن العلامات المميزة في مسيرتها، وإن شخصية «سميحة» والدة «التوأم» كانت من أقرب الأدوار لقلبها، لاحتوائه على درجة عالية من العواطف والإنسانية القريبة منها والتي تشعر بها أكثر، كما نال تقديراً وإعجاباً كبيرين من الجمهور والنقاد.

«الجنة العذراء»

عرض 1970، وأخرجه نور الدمرداش ولعبت بطولته زوجته كريمة مختار مع أنور إسماعيل، وحسن عابدين، وزوزو ماضي، وكان واحداً من المسلسلات المهمة التي جمعت بين نور وكريمة.

«التوبة»

عرض عام 2005، وقام ببطولته محمود ياسين وشاركه ابنه عمرو وابنته رانيا، وزوجها محمد رياض، وأخرجه محمد النقلي، ابن شقيقة نور الدمرداش.

محمود ياسين وزوج ابنته محمد رياض في مسلسل «التوبة»

«لن أعيش في جلباب أبي»

عرض 1996، وتناول قصة صعود «عبد الغفور البرعي» من القاع إلى القمة، ورغم توفر مقومات السعادة في حياته، إلا أنه عانى ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصراره على بناء عالم بعيداً عن والده ونفوذه.

كتب له المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار مصطفى محرم عن قصة لإحسان عبد القدوس، وأخرجه صهره أحمد توفيق الذي ساعدته في إخراجه زوجته رباب حسين، وشارك في بطولته عدد من أبناء المشاهير وكانوا وجوهاً جديدة وقتها، ومنهم وفاء صادق، ابنة المخرج عادل صادق، ومنال سلامة، ابنة المخرج حسن سلامة، وياسر جلال، نجل المخرج جلال توفيق، وإيناس مكي، شقيقة أحمد مكي، وكوثر العسال، زوجة محمد وفيق، وصفاء الطوخي، ابنة الكاتب عبدالله الطوخي وفتحية العسال، وشاركت في إنتاجه ناهد فريد شوقي.

سناء جميل وخيرية أحمد في «ساكن قصادي»

«ساكن قصادي»

عرض في جزأين عامي 1995 و1996، وألفه يوسف عوف وشاركت في بطولته زوجته خيرية أحمد، وشقيقه عبدالمنعم عوف، وأخرجه إبراهيم الشقنقيري، وأسند دوراً مهماً فيه لابن شقيقه محمد الشقنقيري، وميمي جمال وزوجها حسن مصطفى، وشاركت فيه غادة نافع ابنة ماجدة الصباحي وإيهاب نافع، ووضع موسيقاه محمد قابيل شقيق صلاح قابيل.

رامي إمام وأيمن بهجت قمر

«فلانتينو»

عرض 2020، كتبه أيمن قمر، نجل المؤلف الشهير بهجت قمر، وأخرجه رامي إمام الذي شارك أيضاً في إنتاجه، وقام ببطولته والده، وشارك فيه العديد من أبناء وأقارب الفنانين، ومنهم: وفاء صادق، ورانيا ياسين، وطارق الإبياري، وحمدي الميرغني، وعملت مايا، ابنة أشرف زكي وروجينا مساعدة إخراج للملابس، وعبدالرحمن، نجل سليمان عيد، مديراً للشؤون الإدارية.