«كورونا» يربك موسم أفلام عيد الفطر

تامر عبد الحميد ومحمد قناوي (أبوظبي، القاهرة)

تسبب فيروس «كورونا» للعام الثاني على التوالي في إرباك موسم عيد الفطر السينمائي محلياً وعربياً، وتأثرت الأعمال السينمائية المتنافسة في هذا الموسم بالسلب، جراء تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات العرض بين 30 و%50، لاسيما أن هناك بعض المنتجين الذين انتهوا من تصوير أعمالهم العام الماضي، وتم تأجيلها لعرضها هذا العام، ولكنهم لم يتمكنوا أيضاً من عرضها هذا الموسم نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ونسب الحضور داخل القاعات حرصاً على سلامة الجمهور.

تطبيق الإجراءات الاحترازية كإلزام الرواد بارتداء الكمامة والتعقيم الدائم لدور العرض وقياس درجة الحرارة قبل الدخول لقاعة العرض، تسبب في إحجام صناع الأعمال عن تقديم أفلام كثيرة في تلك الفترة، فكان من المقرر أن يطرح المنتج والكاتب عامر سالمين المري فيلم الرعب الجديد «شبح» في موسم عيد الفطر، بعد أن أجل عرضه العام الماضي الذي تزامن مع بدء انتشار الفيروس، لكنه قرر تأجيله لعرضه في عيد الأضحى المقبل، أملاً في أن تتحسن الأوضاع خصوصاً بالنسبة للطاقة الاستيعابية المخصصة في صالات العرض.

الأمر نفسه بالنسبة للمخرج هاني الشيباني الذي انتهى العام الماضي من تصوير فيلمه الجديد «سوشال مان»، وقرر تأجيل عرض فيلمه حتى نهاية 2021، حتى تستقر الأوضاع، وتنتهي أزمة الفيروس المستجد، وتعود الحياة كما كانت في سابق عهدها، خصوصاً بالنسبة لعالم الفن السابع وصناعة السينما، التي تعتمد في الأساس على الحضور الجماهيري، الذي يعتمد عليه المنتج وصناع الفيلم في الأرباح من شباك التذاكر.

ثلاثة أفلام

واقتصر عدد الأفلام التي تعرض هذا الموسم في مصر، على ثلاثة أفلام فقط يسيطر عليها الطابع الكوميدي، وانسحب من هذا الموسم عدد من الأفلام بعد أن كان صناعها قد أعلنوا عن طرحها في هذا الموسم، ولكن تراجعوا بسبب الإجراءات المتبعة في صالات العرض السينمائية، وأول الأفلام المطروحة خلال موسم عيد الفطر فيلم «أحمد نوتردام» وكان يحمل في بداية تصويره اسم «هيكل نظمي»، لكن تم تغيير الاسم مؤخراً، وهو من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، ويجسد رامز خلاله شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية «أحدب نوتردام» بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.

«عقلة الأصبع»

ويخوض الفنان كريم فهمي موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «ديدو»، ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، والفيلم سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، حول الشاب ديدو الذي يجسده «كريم فهمي» الذي يقرر مع مجموعة من أصدقائه سرقة عالم ثري ولكن الأخير يحولهم لعقلة الأصبع، ورفع الفيلم شعار «أرجوك لا تفعصني سهواً».

«ثانية واحدة»

أما الفيلم الثالث فهو بعنوان «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه حول شخصين وهما دينا الشربيني ومصطفى خاطر، تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في حالة نفسية لمصطفى خاطر، تجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويظن أن دينا الشربيني هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

حبيس الأدراج

ومن جهة أخرى، يواجه صناع فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ظروفاً صعبة، بعد أن ظل حبيس الأدراج لعدة أشهر، فقد انتهى أبطاله من تصوير مشاهده منذ فترة طويلة، وتدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي، ويلعب بطولته كريم عبد العزيز الذي يظهر بشخصية مذيع، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها دينا الشربيني، بسبب كثرة المشكلات بينهما وشكوكها المستمرة في زوجها.

عفريت هنيدي

وخرج في اللحظات الأخيرة من موسم عيد الفطر فيلم «الإنس والنمس» وهو بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه حول موظف في إحدى المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلاً كبيراً وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان بالأشباح، وتجسد منة شلبي دور عفريتة يقع في حبها هنيدي ويواجه الكثير من الصعوبات لكي يصل إليها.

سينما عالمية

ورغم أن صناع السينما العالمية بدؤوا طرح أفلامهم منذ بداية 2021، حتى لا تتوقف عجلة العرض السينمائية، وتم طرح عدد من الأفلام المهمة، خلال عيد الفطر، وكان آخرها «Godzilla vs Kong» وMortal» Kombat» و«Black widow4» و«Mulan» و«Tenet».. إلا أنه من الملحوظ تراجع عدد الأفلام المطروحة، حيث من المقرر عرض ثلاثة أفلام فقط هي: «Wrath of Man»، وهو فيلم إثارة، من تأليف وإخراج جاي ريتشي، يستند إلى الفيلم الفرنسي الصادر عام 2004 «شاحنة الأموال» للمخرج نيكولا بو خريف، ويلعب بطولته جيسون ستاثام، الذي يلعب شخصية غامضة هادئة تدعى «اتش»، يعمل في شركة شاحنات نقدية في لوس أنجلوس، وهي مسؤولة عن نقل ملايين الدولارات في جميع أنحاء المدينة كل أسبوع.

وفيلم الإثارة «Great White»، وهو فيلم رعب وإثارة، من تأليف مايكل بوغن وإخراج مارتين ويلسون، وبطولة كاترينا بودين وآرون جاكوبينكو، وتدور قصته حول رحلة يشارك فيها خمسة ركاب، وتتحول إلى كارثة حين تتحطم بهم الطائرة، وينتهي بهم المطاف على طوف، مع سمكة قرش تبحر حولهم.

وفيلم الرعب «Seance»، من تأليف وإخراج سيمون باريت وبطولة إنانا سركيس، وتدور أحداثه في أكاديمية فيرفيلد المرموقة للفتيات، تنخرط ست فتيات في طقوس سحرية كنوع من المزاح، فيستدعين روح طالب سابق متوفى، وسرعان ما تصبح حياتهم جميعاً في خطر.

رادهي

ويدخل النجم البوليوودي سلمان خان المنافسة بفيلم «Radhe»، الذي تدور قصته حول القضاء على رجل العصابات «جاني بهاي»، ويقوم «رادهي» بمطاردة للعثور على أغنى رجل في المدينة يدير في السر منظمة إجرامية.

تراجع

تراجع صناع فيلم «أشباح أوروبا» الذي تؤدي بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، ومن تأليف كريم فاروق وإخراج محمد حماقي، عن طرحه في دور السينما خلال موسم عيد الفطر المُقبل، بشكلٍ مفاجئ دون أي أسباب واضحة، على الرغم من أنه كان واحداً الأفلام التي تم الاستقرار على عرضها خلال الموسم، وكان الفيلم قد تعرض لأزمات عدة تسببت في تأجيل عرضه أكثر من مرة، على الرغم من انتهاء تصويره منذ عام كامل، الأمر نفسه بالنسبة لفيلم «مش أنا» لتامر حسني، فعلى الرغم من طرح الملصق الخاص به رسمياً مؤخراً، إلا أن صناعه أعلنوا عن تأجيل طرحه في عيد الفطر، وخرج رسمياً من سباق هذا الموسم، بسبب الجائحة وعدم إقبال الجمهور بشكل كبير على قاعات ودور السينما.