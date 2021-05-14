تطبيق ذكي يساعد في مكافحة كورونا

بات التباعد الجسدي أحد أهم الوسائل التي تنصح بها الهيئات الصحية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

لكن الحفاظ على المسافة بين الأشخاص قد لا يكون أمراً سهلاً.

لتحقيق ذلك، طورت السطات في تايوان تطبيقاً خاصاً بالتباعد الجسدي، بعد أن سجلت الجزيرة 29 حالة عدوى بفيروس كورونا انتقلت محلياً، وهو رقم قياسي للحالات اليومية منذ تفشي كوفيد-19.

وطلبت السلطات من السكان تحميل هذا التطبيق الذي يساعدهم في احتواء الفيروس.

وقال رئيس الهيئة المركزية لمكافحة الأوبئة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة إن من بين هذه الحالات الجديدة المنقولة محلياً سبع حالات لم يتسن معرفة مصادر انتقال العدوى إليها.