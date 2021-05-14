طارق المنهالي.. «خطير»

أبوظبي (الاتحاد)

طرح الفنان الإماراتي طارق المنهالي، أغنيته الجديدة بعنوان «خطير» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

والأغنية من كلمات الشاعر فواز باطوق، وألحان خالد الجوهر، وتوزيع المايسترو محمد القحوم، وهندسة صوت حاتم الذيب، وميكس ماستر علي رمضان، وإشراف عام الفنان فادي الساري، وإخراج محمد أزهري القمش.

وعبر المنهالي عن سعادته بنجاح الأغنية الجديدة خلال ساعات قليلة من إصدارها، خصوصاً أنها تميزت بلون شبابي ذي إيقاع سريع.

يذكر أن آخر أعمال المنهالي أغنية «حكاية حضارة» وهي من كلماته وغنائه وألحان فادي الساري، وأطلقها تزامناً مع الاحتفالية المصرية الكبرى «موكب المومياوات».