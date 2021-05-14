جزيرة ياس تضيء سماءها بألعاب نارية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بعيد الفطر المبارك بعرض مميز للألعاب النارية، والذي انطلق للمرة الأولى من ياس باي.

ويجري بث عرض الألعاب النارية الاستثنائي على منصة انستغرام الخاصة بالوجهة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت قيوداً على التجمعات كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها جزيرة ياس.

وأقيمت عروض الألعاب النارية أمس وتقام اليوم، ابتداءً من الساعة 9:00 مساءً.

ويمكن للراغبين بمشاهدة عروض الألعاب النارية في جزيرة ياس افتراضيًا، زيارة منصة انستغرام الخاصة بالوجهة @yasisland.