شاهد.. كيف تصلي هذه القرية العيد؟

خطف مشهد لمصلى العيد بين الجبال في محافظة فيفا السعودية اهتمام رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وتصدرت صور المصلين من أهالي فيفا، تعانقهم الأشجار وسط طبيعة خلابة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية.

وكشفت تلك الصور روعة وجمال التنظيم رغم التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأن المصلى المعلق الواقع بكرعان غرب فيفاء، يعتبر الأشهر في السعودية، لتفرد موقعه في الطبيعة الخلابة.

يذكر أن جبال فيفاء ترتفع عن سطح البحر بـ 2000 متر تقريبًا، وتتكون من سلسلة متواصلة وقمم متفاوتة الارتفاع، وأشهرها قمة العبسية، كما يحيط به وادي ضمد، ووادي جورا في الشمال والغرب، وفقا لموقع العربية.