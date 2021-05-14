"إنستغرام" يوضح حقيقة حظر مصطلحات مرتبطة بالأقصى

ألقى "انستغرام" اللوم على خلل تقني تسبب مؤخراً بحذف وحظر منشورات مرتبطة بالمسجد الأقصى والوضع في قطاع غزة.

وقال إن الخلل جاء بسبب خلط حصل في المنصة اعتقد إثره أن التغريدات بشأن الأقصى مرتبطة بمنظمات يعتبرها التطبيق محظورة.

وأضاف "كلمة الأقصى للأسف مشمولة في أسماء منظمات محظورة عدة، مؤكدا أن هذا المصطلح لا ينتهك سياساتها"، وفق ما نشره موقع العربية.

جاء ذلك بعدما تداولت وسائل إعلام مختلفة منذ أيام أن إنستغرام يحظر هاشتاغ الأقصى ويحظر تداوله.

يشار إلى أن التصعيد المستمر في قطاع غزة لم يتوقف رغم تجديد العديد من القوى العالمية دعوات التهدئة.