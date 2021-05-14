فنانة بحرينية تطلق نداء استغاثة بشأن أبنائها!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة البحرينية مروة خليل نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، كشفت من خلاله عن مقاطعة أبنائها لها، بعد طلاقها من والدهم، وذلك خلال معايدتها ابنها الصغير حمد بعيد ميلاده.

وقالت: "كل عام وحمد حبيبي ولدي بألف خير وصحة وسلامة، طبعاً أنا أمك أنا مو صديقتك ولا بنت الجيران أجي أسلّم عليك عند الباب وامشي".

وأضافت "كثر ما قلبي محترق ومشتاقة لعيالي وأنا لحد الحين راضية عليهم مستحيل أغضب عليهم".

وتابعت "ولو أبي اقدر اخذك بالغصب لأن الحضانة عندي يا ماما انت الحين صغير بتكبر وبنشوف الفيديو وراح ينتشر وبتعرف الصح بعدين رح تندم وتخسف علموك وايد اشياء ما علموك ان الجنة تحت اقدام الامهات ما علموك ان انا امك ما زالت موجودة ما قول إلا حسبي الله ونِعم الوكيل فيمن كان السبب في غسيل مخك وفي بعدك عني".

يذكر أن مروة خليل ممثلة بحرينية من مواليد العاشر من نوفمبر العام 1983. بدأت مشوارها الفني في العام 1996 خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات في البحرين ودول الخليج، وكانت بدايتها فعلياً العام 2006 عندما شاركت في مسلسل "حبل المودة" مع عبدالحسين عبدالرضا.