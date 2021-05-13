إعلان اسمي السائحين الفضائيين المقبلين وتاريخ الرحلة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الخميس، اسمي السائحين الفضائيين المقبلين اللذين ستنقلهما إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، إن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو هما من سيسافران إلى المحطة في ديسمبر المقبل.

وذكرت الوكالة أن الرحلة الفضائية ستنطلق في الثامن من ديسمبر وتستمر 12 يوماً، وسيكون قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، على أن يبدأ تدريب الطاقم في يونيو.

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كان الملياردير الياباني، الذي حقق ثروة في مجال الموضة عبر الإنترنت، قد أعلن عزمه اصطحاب ثمانية أشخاص لمرافقته في رحلة فضائية سياحية حول القمر من المقرر إجراؤها في 2023 على مركبة من تصنيع «سبايس اكس» التي يملكها إيلون ماسك. وعلق يوساكو مايزاوا في بيان نشرته «سبايس أدفنتشرز» قائلاً «لديّ فضول كبير للتعرف على الحياة في الفضاء لدرجة أنني قررت اكتشاف الأمر بنفسي ومشاركة تجربتي مع العالم عبر قناتي على يوتيوب».