روسيا تخطط لعمل يتم في الفضاء لأول مرة

قالت وكالة الفضاء الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا تخطط لإنجاز مهمة لم يسبق أن نفذت في الفضاء.

وأوضحت وكالة «روسكوسموس» أن موسكو سترسل في أكتوبر المقبل ممثلة ومخرجاً إلى محطة الفضاء الدولية لإنجاز أول فيلم في الفضاء.

وسترسل الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم تشيبنكو إلى محطة الفضاء الدولية لإنجاز هذا الفيلم الأول من نوعه.

ومن المقرر انطلاق المهمة في الخامس من شهر أكتوبر 2021 من قاعدة «بايكونور» الفضائية على متن صاروخ «سويوز ام اس-19»، وفق بيان وكالة «روسكوسموس».

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الفيلم سيكون «دراما فضائية»، لافتة إلى أن العنوان المعتمد حتى الساعة هو «التحدي».

ولم يكشف البيان أي تفاصيل عن قصة الفيلم ولا الدور الذي ستتولاه بيريسيلد.

ويشارك في إنتاج الفيلم رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين الذي أعلن سابقا عن سعي روسيا لأن تصبح أول بلد يصور فيلما في الفضاء