هذا دليل فعالية لقاح كورونا ضد المتحور الهندي

ظهر دليل جديد يفيد بأن اللقاحات المتوفرة ما تزال فعالة ضد المتحور الهندي من فيروس كورونا المستجد الذي يثير القلق في العديد من دول العالم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشير التقارير إلى أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض كوفيد-19 يبدو أنه يحمي الناس من المتحور الهندي للفيروس.

توجد مخاوف من أن المتحور الهندي، الذي بدأ في الانتشار في المملكة المتحدة وبات يوجد في 44 بلدا حول العالم، يمكن أن يجعل اللقاحات أقل فعالية ويعرّض الأشخاص الذين تم تطعيمهم للمرض.

ونقلت الصحيفة أن 33 عاملاً في دور الرعاية أخذوا التطعيم في نيودلهي بالهند وأصيبوا بالفيروس. لكن أيا منهم لم يصب بمرض خطير.

في الموجة الثانية في المملكة المتحدة، انتهى الأمر بواحد من كل 13 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى المستشفى، مما يشير إلى أن اثنين على الأقل من بين 33 شخصًا اضطروا لدخول المستشفى.

على الرغم من أن الرقم يشير إلى أن اللقاح قد يكافح لمنع العدوى، فإنه يشير أيضًا إلى أنه سيوقف مرض كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه، مما يوفر تأمينًا هائلاً ضد تفشي المرض في المستقبل.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، بأن المتحور الهندي في بريطانيا يثير قلقًا متزايدًا 'حيث أظهرت البيانات أنه مهيمن بالفعل في أربعة أجزاء على الأقل من البلاد مع ارتفاع الحالات أيضًا في العاصمة لندن.

وقالت شركة "فايزر" الأميركية المطورة للقاح مع مختبر "بيونتك" الألماني، إنها تعتقد أن جرعة واحدة من لقاحهما ستعمل ضد الفيروس. كما يعتقد خبراء أنها ستحمي من جميع المتغيرات المعروفة.