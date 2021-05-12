الوجهات الترفيهية.. عنوان الفرح في العيد

نسرين درزي (أبوظبي)

تتستقبل المعالم السياحية في الدولة ووجهات الترفيه ومرافق الضيافة روادها بباقة فعاليات عائلية تضفي نكهة خاصة على أجواء عيد الفطر المبارك، مع الالتزام بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية في مواجهة «الجائحة».. وتقدّم على مدار الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، مجموعة عروض ترويجية وبرامج جاذبة تضمن قضاء أوقات ممتعة وآمنة للصغار والكبار.

ألعاب نارية

تستقبل جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عيد الفطر بالكثير من المفاجآت، وتقدم بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عرضاً مباشراً ومُبهراً للألعاب النارية، والذي يستمر على مدار 3 ليالٍ متتالية، مع مراعاة شروط السلامة العامة في مواجهة «الجائحة».

ينطلق العرض الاستثنائي للمرة الأولى من «ياس باي»، وسوف يتم بثه بدءاً من الليلة، عند الساعة 9:00 مساءً ولمدة 5 دقائق على منصة «إنستغرام» الخاصة بجزيرة ياس، لإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع المحلي والمهتمين من حول العالم، للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية.

وجهات ياس

ويحظى زوار جزيرة ياس خلال أيام العيد، وعلى مدار السنة، بخيارات عدة لقضاء أجمل الأوقات وأكثرها تشويقاً، عند اختيار التوجه إلى مدنها الترفيهية المشهورة عالمياً وتضم: «عالم فيراري ـ أبوظبي»، «ياس ووتروورلد ـ أبوظبي»، «عالم وارنر براذرز ـ أبوظبي» ووجهة المغامرات «كلايم ـ أبوظبي». ومرافق أخرى تستضيف فعاليات عالمية في مجال رياضة سباقات السيارات، وملعب ياس لينكس ـ أبوظبي للجولف، والذي يُعد واحداً من أفضل ملاعب الجولف في العالم.

إقامة عائلية

تقدّم جزيرة ياس، باقات إقامة استثنائية لسكان الدولة خلال عيد الفطر والعطلة الصيفية، وتشمل فنادقها عالمية المستوى، مع تذاكر دخول إلى مدنها الترفيهية الثلاث، «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز».

ويمكن للزوار الراغبين في خوض المزيد من التجارب المتفرّدة، الاستمتاع بزيارة اثنتين من المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة عند حجز إقامة فندقية لمدة ليلتين، أو حجز إقامة لمدة 3 ليالٍ، والحصول على تذاكر لدخول المدن الترفيهية الثلاث.

ليجولاند

يرحّب «ليجولاند» و«ليجولاند ووتر بارك»، ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، بالعائلات في عطلة عيد الفطر. ويمكن للضيوف الذين يحجزون تذاكر الدخول عبر «الإنترنت» الاستفادة من خصم بنسبة 20% للاستمتاع بأكثر من 60 لعبة ركوب وزلاقات. وتنتظر العائلات والأصدقاء أنشطة مليئة بالمرح، مع المشاركة في مسابقة المدينة المصغّرة والفوز بمفاجآت كثيرة.

«ذي بوينت»

تحتفي «ذي بوينت»، الوجهة البحرية المميزة في دبي، بعطلة العيد بأنشطة مستوحاة من عالم «ديزني»، حيث يقضي الزوار أوقاتاً مسلية على وقع عروض «نافورة النخلة»، والاستمتاع بتناول الوجبات في المطاعم المنتشرة في أرجاء الموقع. وتضجّ «ذي بوينت» بأجواء عالم «ديزني» المليئة بالحيوية، حيث تتمايل أعمدة مياه «نافورة النخلة» للمرة الأولى على أنغام Starting Now، الأغنية التي تم ابتكارها خصيصاً للاحتفال بـ أميرة «ديزني»، بدءاً من الساعة 7:00 مساءً.

«السيف»

تتيج «السيف»، الوجهة المميزة قبالة خور دبي التراثي، قضاء عطلة عيد الفطر في أرجائها، وخوض تجربة ثقافية في شوارعها التي تجمع الماضي بالحاضر، في مزيج يعكس عراقة المدينة وأصالتها. وتوفر للعائلات خيارات التنزه والاستمتاع بإطلالات خلابة وتجارب طعام محليّة وعالمية، والتسوق من منتجات مصنوعة يدوياً، تستدعي الذاكرة إلى تاريخ الإمارات التجاري العريق، مع الاطلاع على الأعمال الفنية المنتشرة في شوارع الوجهة.

«بلووزاترز»

تستقبل وجهة «بلووزاترز» العصرية في دبي الزوار، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية وتجارب التسوق وعروض الطعام. البداية مع «كوف بييتش» على الواجهة البحرية، وردهة «براس مانكي»، حيث ألعاب «الأركيد» والبولينج وأجهزة محاكاة سباقات السيارات بتقنية الواقع الافتراضي.

عالم فيراري

يتمكن عشاق الحماس والتشويق من مختلف الأعمار في «عالم فيراري أبوظبي» من قضاء أوقات ترفيهية مليئة بالمغامرات مع أكثر من 43 لعبة ومرفقاً.

ياس ووتروورلد

ينتقل زوار «ياس ووتروورلد أبوظبي» إلى عالم متفرّد من التجارب المائية، مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة تناسب مختلف المستويات.

عالم وارنر براذرز

يقضي محبو الشخصيات الكرتونية أوقاتاً مميزة في «عالم وارنر براذرز ـ أبوظبي» مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً، ويكون بإمكانهم التقاط الصور مع «دي سي سوبر هيروز»، «لوني تونز» و«جستس لييغ».

كلايم

يضم كلايم أكبر نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم، وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة. ويوفر محطات تنافسية وسط أجواء فيها الكثير من التحدي.

ضحك وتشويق

يمكن لعشاق الترفيه الاستمتاع بفعاليات مهرجان دبي للكوميديا، لمدة 10 ليالٍ من 13 إلى 22 مايو، مع ما يتضمنه من عروضٍ ارتجالية وأنشطة متنوعة، بمشاركة نخبة من نجوم الضحك والتشويق العالميين، مثل نمر، جاد المالح، إدي جريفين، ماز جبراني وألكسندر ريفا.

«لا بيرل»

يخطف عرض «لا بيرل من دراغون» أنظار زوار دبي حتى 20 مايو، مع تجربة مسرحية تجمع بين تصاميم الرقصات وعروض الألعاب البهلوانية، على مسرح مائي مدهش.

حورية البحر

ترحّب سفينة «كوين إليزابيث 2» بالصغار لمشاهدة عرضين حافلين حتى 22 مايو، مع عرض حورية البحر المستوحى من عالم «ديزني». يروي قصصاً، مع باقة من الأغاني المحبّبة، وديكورات تنقل المشاهدين إلى أعماق المحيطات.

ستوديو الشيف

يطلق «الغاليريا» على جزيرة المارية، ستوديو الشيف، لتعليم فنون الطهي مجاناً من 13 مايو - 22 يونيو. وينظّم حملة ترويجية للمطاعم حتى 5 يونيو.

4 بسعر 3

عشاق الحماس والترفيه على موعد مع التجارب الاحتفالية في مدن ياس الترفيهية و«كلايم أبوظبي»، التي تستقبل الزوار من العائلات والأصدقاء، بعرض 4 بسعر 3 تذاكر خلال عطلة العيد.

الحديريات

تتألّق منطقة الحديريات الترفيهية في العاصمة أبوظبي، خلال عطلة العيد بمجموعة من الأنشطة على رمال الشاطئ، وسط أجواء احتفالية تثري أوقات العائلة. وجديدها مرفق «سبلاش باد»، وفيه برج رشاش ونوافير ماء ومسبح للأطفال، و«هيكل سفينة القراصنة»، ويتضمن جسر عبور ومنزلقات ومراجيح.

ويوفر «سيركت إكس» عرض الحصول على تذكرة إضافية عند شراء تذكرتين، والدخول إلى مسار الحبال المعلّقة وحديقة «بي إم إكس»، وحلبة التزلج.

وتتواصل في الموقع فرصة التخييم في «باب النجوم»، وتجارب «قرية التحدي»، والقرية الرياضية 321، وممشى الحديريات التراثي، ومنطقة مرسانا على الواجهة البحرية، بما فيها 17 مطعماً ومقهى.

السلامة العامة

تلتزم كافة المدن الترفيهية ومراكز الألعاب في الدولة، بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الحكومية المختصة، لضمان الصحة والسلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، التباعد الجسدي، تعقيم اليدين، وعمليات الدفع الإلكتروني