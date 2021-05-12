اللجوء إلى عقار شهير لوقف تدهور حالة سمير غانم الصحية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي عن تلقي الفنان المصري سمير غانم دواء "ريمديسفير" في محاولة لوقف تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس "كورونا".

وقال المصدر إن الطاقم الطبي اضطر إلى إضافة بعض الأدوية الجديدة الخاصة بالحالات الحرجة والمنصوص عليها في بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن غانم يحصل على جرعات من أدوية منع التجلط والسيولة في الدم، خاصة مع السن الكبير المتخطي لـ80 عاماً، حيث يحتاج المريض من الحالات الخطرة عادة هذا النوع من الأدوية، مشيراً إلى أنه يتم تكثيف العلاج بشكل أكبر خلال الـ48 ساعة الماضية بالتوافق مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتطبيقاً لبروتوكول العلاج المخصص للحالات الحرجة.

وحسب بروتوكول العلاج المصري فإنه يتم مضاعفة الأدوية المستخدمة في حال مرور أكثر من 12 يوماً منذ بداية العلاج دون تعافي المريض من الإصابة وهو ما يمر به النجمان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز منذ إصابتهما، فيما نجح بروتوكول العلاج في شفاء ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم والتي أصيبت في نفس الفترة الزمنية قبل أن تتماثل للشفاء بشكل كامل.