شاهد.. محمد رمضان يحسم جدلاً بشأن طلاقه

حسم الفنان المصري، محمد رمضان، جدلاً استمر لأشهر في الأوساط الفنية والإعلامية حول حياته الشخصية وانفصاله عن زوجته.

وكشف الفنان المصري محمد رمضان، الاثنين، عن أول ظهور جمعه برفقة زوجته نسرين عبد الفتاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي وضع حداً للشائعات.

وشارك رمضان صورته مع زوجته في صفحته على «إنستغرام»، حيث ظهر وهو جالس إلى جانب زوجته، مشيراً إلى أن الصورة من أجواء شهر رمضان المبارك مع العائلة.

ويشاهد في المنشور وجود مجموعة من الصور المدمجة، يظهر رمضان في إحدى الصور مع والدته وشقيقه محمود، فيما يظهر بصورة أخرى حاملاً فتاة بين ذراعيه، وهي شقيقته إيمان مع زوجها وشقيقه.