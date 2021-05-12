بالفيديو.. هاني مهنا يكشف سراً عن سميرة سعيد

كشف الموسيقار هاني مهنا، سبب عدم إنجابه من الفنانة المغربية سميرة سعيد رغم سنوات زواجهما الطويلة.

وقال هاني مهنا، خلال لقائه في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، إنه «لم يحرم سميرة سعيد من الإنجاب، بل حاولا كثيراً بكل الطرق وآخرها أطفال الأنابيب ولكن لم يكتب لهما الإنجاب»، مضيفاً أنه عندما تزوج بأخرى أنجب وكذلك سميرة سعيد.

وأكد أنه «لم يقصد التشهير بالفنانة سميرة سعيد عقب تصريحاته الأخيرة التي تتعلق بتواجدهما في غرفة واحدة بعد الطلاق خلال حفل لهما بالولايات المتحدة»، موضحاً أن تصريحاته تمت صياغتها بشكل سيئ، وأنهما التزما بالانفصال خلال تواجدهما في غرفة واحدة.