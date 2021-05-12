«مفاجأة» جديدة في العائلة الملكية البريطانية

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن طلاق جديد سيحصل ضمن العائلة الملكية البريطانية في الأيام المقبلة بين حفيد ​ملكة بريطانيا ​​بيتر فيليبس، ​وزوجته.

وقالت المصادر إن الزوجين قررا التوجه إلى المحكمة لإنهاء إجراءات الطلاق الرسمية.

وسيتم النظر في قضية طلاق الزوجين الملكيين في الأسبوع المقبل أمام قاضي المحكمة العليا السيد جاستس بيل، بالرغم من أن الاجتماع سيحدث عن بُعد بسبب القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.

وكان بيتر ابن ​الأميرة آن​ فيليبس والدة الكابتن مارك فيليبس، قد أعلن انفصاله وزوجته عن بعضهما البعض في شهر فبراير الماضي، لكنهما كانا يعيشان منفصلين منذ أواخر عام 2019.

والتقى بيتر فيليبس بزوجته الكندية ​أوتم فيليبس​ في عام 2003 وتزوجا في عام 2008 وأنجبا ابنتين، هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، واتفقا على إنهاء زواجهما ودياً، بعدما أبلغا الملكة والقصر الملكي في وقت سابق، وفق ما نشرته وكالة «سبوتنيك» للأنباء.