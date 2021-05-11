رمضان.. درس صحي يجب تذكره

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أكدت هدى الأشقر، اختصاصية التغذية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، أنه يجب على الصائمين الحفاظ على العادات الغذائية الصحية التي اكتسبوها خلال رمضان، من حيث تناول الكميات الكافية من المياه، وتوزيع الوجبات الغذائية، والتقليل من السكري، والمقالي والملح، وتناول الأكل في البيت والابتعاد عن المشروبات الغازية بعد رمضان، واتباع نظام الصيام المتقطع لبعض الفئات والتي ترغب في إنقاص الوزن، أو الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية، لما له من أهمية تنعكس على صحة الجسم، مؤكدة أن الشهر الفضيل يترافق ذلك مع بعض العادات الصحية التي تساعد في تنظيم عملية الهضم وتجنب اكتساب الوزن الزائد.

هدى الأشقر



وقالت إن شهر رمضان علمنا عادات غذائية صحية، وحتى نحافظ عليها يجب دمجها في نظامنا الغذائي اليومي بعد العيد، كما إن الشهر الفضيل علمنا كيف نصبر على الجوع ونتحكم فيه لساعات طويلة، وهذا سيساعدنا على الالتزام بتقسيم الوجبات، كفطور وغداء وعشاء، وتجنب تكديس الوجبات في وجبة واحدة، مما سيجنبنا عسر الهضم، وأيضاً علمنا شرب كميات كافية من الماء، وتقليل الملح في الطعام حتى لا نشعر بالعطش، كما تعلمنا تحضير الطعام المفضل في البيت بوصفات صحية، باستخدام التوابل المفيدة للجسم، وتجنب المواد المصنعة والأكلات السريعة، والمشروبات الغازية، ويترافق ذلك مع بعض العادات الصحية التي تساعد في تنظيم عملية الهضم وتجنب اكتساب الوزن الزائد.

وأشارت إلى أنه وبعد عيد الفطر يجب الرجوع للروتين اليومي بشكل تدريجي، وعدم الإفراط في تناول الأكل، كما أكدت على اتباع عادات الأكل الصحية وعدم تفويت وجبة الفطور الصحية، وتناول الوجبات الصغيرة، وتناول الأكل ببطء، والحرص على تناول أطباق متوازنة، غنية بالخضراوات، وشرب كميات كافية من المياه، والذي سيساعد على تنقية الجسم من السموم، والحد من تناول كميات كبيرة من الطعام، كما حثت على ممارسة الرياضة.