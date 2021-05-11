إميليو غارثيا.. كاتب التاريخ والأدب العربي

شاكر نوري (دبي)

إميليو غارثيا غوميث (1905 - 1995) مستشرق إسباني وصل إلى بغداد بصفته سفيراً ‏لإسبانيا يوم 13 يونيو 1958.

اشتُهر بمؤلّفاته حول التاريخ والأدب العربيين قديماً وحديثاً، وترجم الكثير من النصوص العربية إلى ‏الإسبانية، منها تحقيق وترجمة كتاب «رايات المبرزين» لابن سعيد المغربي، وترجمة كتاب ‏‏«طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي، ورسالة الشقندي في فضل أهل الأندلس الواردة في كتاب ‏نفح الطيب للمقري، و«الأيّام» لطه حسين، كما ترجم شعر العديد من الشعراء الأندلسيين ‏مثل ابن الزقاق وابن زمرك، إضافة إلى بحوثه حول قصر الحمراء في غرناطة، مثل «قصائد ‏عربية على جدران الحمراء» و«أضواء قديمة على قصر الحمراء». لُقّب بشيخ المستعربين الإسبان، حيث كتب بحوثاً مهمّة حول قصر الحمراء في غرناطة، وقام باحثون عرب بترجمة بعض كتبه إلى العربية.

إميليو غارثيا غوميث

يتحدّث المستشرق الإسباني عن حضارة العرب في الأندلس التي امتدّت ثمانية قرون. يقول: لولا هذه الحضارة التي بزغت في إسبانيا لما وصل الغرب إلى ما وصل إليه الآن، بل كان عليه أن يبدأ من حيث انتهى الرومان والإغريق.

ونشر مجموعة من رسائله بمناسبة مرور ثمانية عقود على رحلته الأولى إلى الشرق في 1927، كباحث جامعي يتقصّى الشعر الأندلسي في المخطوطات العربية القديمة في مصر، وفلسطين، وسوريا، ولبنان.

وتناول ملامح الحياة المصرية، وكتب عن المظاهر الرمضانية، ومنها الفرق الصوفية ذات الطرق المختلفة، وتغلغلها في الأوساط الشعبية، قائلاً: إنّ الروحانيّات تشكّل جزءاً من التصوّف والصلاة في الإسلام تترافق مع الخشوع لله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يكون شهر رمضان مناسبة للأكل النهم وملء البطون، بل إنّ الإسلام منح الصيام معانيَ عميقة من الحكمة.

بغداد في أوائل القرن العشرين كما صورها إميليو غارثيا (الصور من المصدر)

الأخذ والعطاء

وقال: الاحتفال بشهر الصوم عادة ضاربة في القدم، سواء في إسبانيا أو البلدان العربية والإسلامية، وله نكهته الخاصّة، لأنّه يجمع بين الديني والإنساني، وبين الخلوة والمجالسة، وبين الأخذ والعطاء، ويوطّد أواصر صلة الرحم بين المسلمين في كلّ مكان. لعلّه يقوم بالجمع بين مسلمي العاصمة مدريد، وإسبانيا عموماً، حيث يتردّد المسلمون على المساجد، في بلد يوجد فيه نحو ثلاثمئة مسجد ومصلّى، وأكبرها يوجد في العاصمة.

لاحظ غوميث الإقبال على الدروس والمحاضرات التي يلقيها أئمة ووعاظ هذه المساجد، إذ تمنح بدورها فرصة للتلاقي والتحاور والتعايش والتعرّف إلى شعائر الدين الإسلامي لغير المسلمين، وهو من حسنات شهر الصيام في نظره.

يوميات نائب في الأرياف من ترجمته

تميّزت رحلته بتصوير مرهف الأحاسيس، وسردية مشوقة، لأنّه يغوص في أعماق المجتمع العربي من خلال أسلوبه التخييلي، مشحوناً بالعواطف والانفعال، وهو يستقصي الحقائق من خلال جولاته في الأزقّة المفعمة بالروحانيات الشرقية التي أثارت أحاسيسه، ودفعته نحو البكاء، كما هو الحال في المدن التي رأى فيها المشاهد اليومية مثل بغداد والقاهرة والقدس ودمشق وبيروت في عشرينيات القرن الماضي.

يؤكد أنّه في أثناء شهر رمضان تظهر الروحانيات بصورة جلية، وهو ما يؤكّد حقيقة الإسلام المتميّز بالإيمان والتسامح بعيداً عن التعصّب الأعمى الذي يرفضه المستشرق جملة وتفصيلاً.

كما يؤكّد غوميث ارتباط المنطقة وجدانيّاً بالتاريخ المسيحي، حيث عاش المسلمون والمسيحيون بانسجام وتوافق.

على ضفاف دجلة

رؤية

دافع المستشرق الإسباني عن رؤيته للإسلام التي أساء فهمها بعض المستشرقين، وخاصّة ما يتعلّق بالعبادات والروحانيات والصلاة والصيام. نظر إلى الاحتفاليات والمظاهر الاجتماعية والحياتية والفرق الشعبية مثل باعة الفوانيس والمسحراتي والصائمين نظرة اجتماعية وتاريخية عميقة.لا ينسى المستشرق الإسباني تقديم مشاهداته اليومية في أسواق بغداد القديمة للأطعمة والحرف التقليدية التي تنشط بصورة استثنائية في شهر رمضان. وقدّم وصفاً للعمارة ومآذن المساجد والطقوس الدينية والعبادات والصلوات والدراويش، والحرف التقليدية القديمة، ومظاهر الاحتفالات في شهر رمضان كالزينات والفوانيس وامتلاء الحوانيت بالبضائع والمأكولات والمشروبات الرمضانية.

الالتزام بصيام شهر رمضان في نظر المستشرق الإسباني له فضائل كثيرة مثل الصبر، والتحمّل والتبرّع للفقراء، والمساكين، ولكن يجب أن يتكامل الصيام بصيام جميع الحواس، وخاصة استيقاظ الضمير من أجل خدمة مبادئ الإسلام الحقيقية.. ويجب أن يصاحب العبادات الحسّ الحقيقي بالإيمان، سواء أكان عند المسلمين أم غير المسلمين، وعدم التوقّف عند ذاك، بل يحبّ أن يسعى المسلم إلى إتقان عمله، وتطوير أسلوب عيشه.

تعايش الحضارات

لم يكتفِ غوميث بكتبه وترجماته العديدة، لذا اشتهر بمحاضراته في الجامعات العربية التي اعتاد زيارتها، وهو يدخل في صلب مهمّته التي رسمها لنفسه في التعريف بالإسلام في الأندلس.

قدّم مجموعة من المحاضرات تحت عنوان «إميليو غارثيا غوميث وإحياء التخيّل الأندلسي»، أجاد فيها تجسير الثقافة على مدى سبعة عقود من خلال جهوده الاستشراقية. وهو يتحدّث عن تعايش الحضارات كونها تفاهماً بينها، حيث أسهم في تعزيز الحوار والتفاهم والفكر والقيم والتعايش وتقريب نقاط اللقاء بين العرب والإسبان في رحلاته في العالم العربي.

وتكشف رسائله عن جوهر الشرق من خلال تصوّراته، إذ اعتاد على عقد صداقاته مع الكتّاب والمثقّفين العرب، وأبرزهم طه حسين.

عمل سنوات طويلة، سواء في الجامعة أو في دور النشر، على التعريف بالتراث العربي الأندلسي الذي أثّر في الآداب الإسبانية داخل إسبانيا وخارجها في بلدان أميركا اللاتينية. ولم تتوقّف جهوده في شرح الإسلام عند الإسبان والبلدان الأخرى.

كتب غوميث عن الاستشراق الإسباني، ما له وما عليه، مؤكّداً أنّ العبقرية العربية تجلّت في الشعر الأندلسي، واستلهام كبار الشعراء الإسبان من الحكايات الأندلسية والعربية، أمثال الشاعرين المهمّين غارسيا لوركا وماتشادو.في عام 1995 فارق غوميث الحياة في بيته الواقع في مجمع سكن الأساتذة في المدينة الجامعية في مدريد في عمر التسعين تقريباً.

أوصى بدفنه في مقبرة غرناطة، وفي هذا رمزية عالية في التعبير عن حبّه للعرب والثقافة العربية.

الحياة الاجتماعية في بغداد

مراجع:

1- رحلة إلى مصر وسوريا وفلسطين «1927 - 1928»

تأليف: إيميليو غارثيا غوميث، ترجمة طه زيادة، المركز القومي للترجمة القاهرة 2018

HYPERLINK «https://www.universolorca.com/personaje/garcia-gomez-emilio/»

Emilio García Gómez - Universo Lorca -2

HYPERLINK «https://wikiarabi.org/wiki/Emilio_Garc%C3%ADa_G%C3%B3mez»

3- Emilio García Gómez - Wikipedia

HYPERLINK «https://amp.en.google-info.cn/11073193/1/emilio-garcia-gomez.html»

4 Emilio Garcia Gomez - Free online encyclopedia. Did you...