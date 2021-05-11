مصر.. اكتشاف 250 مقبرة أثرية جديدة في سوهاج

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت وزارة الآثار والسياحة المصرية عن اكتشاف 250 مقبرة صخرية في محافظة سوهاج جنوب البلاد، مشيرة إلى أن ذلك في إطار مشروع التوثيق والتسجيل الأثري التي وضعته الحكومة المصرية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري إن المقابر المكتشفة صخرية وموجودة بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج جنوب مصر، موضحاً أن بعضها يرجع إلى نهائية الدلة القديمة وحتى نهاية العصر البلطمي.

وأوضح لـ"الاتحاد" أن المقابر تُظهر عادات وطقوس الدولة القديمة من كتابات هيروغليفية وطقوس ذبح الأضاحي ورسومات لأشخاص وهم يقدمون قرابين للمتوفى، مشيراً إلى أن هذا الكشف إضافة قوية للآثار المصرية لفهم مصر القديمة.

وضمت هذه المقابر أيضاً العديد من الأواني الفخارية، بعضها كان يستخدم ضمن الحياة اليومية والآخر ضمن الأساس الجنائزي كودائع رمزية مصغرة وكذلك أواني مصنوعة صغيرة الحجم وبقايا مرآة معدنية مستديرة الشكل وبقايا عظام آدمية وحيوانية ولوحات جنائزية لأحاب المقابر ترجع إلى نهاية الأسرة السادسة.

وسجلت البعثة الأثرية المصرية أكثر من 300 مقبرة بالمنطقة والتي تمتد من نجع المشايخ جنوباً وحتى الخرندارية شمالاً، حيث تمثل هذه المجموعة من المقابر حكام وموظفي الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، والذي يعد من المراكز الإدارية الهامة في مصر القديمة نظراً لموقعة المتوسط بين العاصمة المنفية وأسوان منذ الدولة القديمة إلى جانب قربه من مدينة أبيدوس والتي تعد مركز عبادة الإله "أوزير".

وأشار الوزيري أيضاً إلى استمرار أعمال البعثة الأثرية المصرية في الكشف عن المزيد من المقابر في أكثر من مستوى بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج.