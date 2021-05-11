20 % من مرضى كورونا يعانون هذه الأعراض مدة طويلة

قال خبير إن نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد يعانون من بعض الأعراض على المدى الطويل.

وذكر توماس هاميل، رئيس المركز متعدد التخصصات لحاستي الشم والتذوق في مستشفى جامعة دريسدن الألمانية أن ما بين 5 إلى 20 % ممن أصيبوا بمرض كوفيد-19 يمكنهم فقدان الحاستين لأشهر أو حتى لفترة أطول.

وقال إنه بالنسبة لـ 80 إلى 95 % من الأشخاص، تعود.

وأضاف الخبير في حاستي الشم والتذوق لدى البشر إن الحاستين تعودان إلى الطبيعي أو شبه الطبيعي بعد شهر أو شهرين من الإصابة. لكن بالنسبة للنسبة المتبقية التي تتراوح بين 5 و 20 % «فإنها تستمر لأشهر أو سنوات»، بحسب هاميل.

وأوضح «بالنسبة للبعض في هذه المجموعة، فإنها لا تعود على الإطلاق».

وبعد مرور أكثر من عام على انتشار جائحة فيروس كورونا، تعتبر الاضطرابات المفاجئة في الشم والتذوق الآن واحدة من أشهر الأعراض المعروفة للإصابة بفيروس سارس-كوفيد 2-.

وأوضح هاميل أنه، بشكل عام، يعاني حوالي 50 % من المصابين بعدوى فيروس كورونا من اضطراب في الشم والتذوق. وقال «إن هذا يعتبر نوعاً من إشارات الإنذار المبكر».